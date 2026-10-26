Chabab Al Massira: Ould Errachid perd la bataille pour la présidence du club face à Derham

Le conflit autour de la présidence du club de football Chabab Al Massira est désormais clos, après plusieurs mois de bras de fer et d’affrontements entre les partisans d’Ould Errachid, président de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, et ceux de Hassan Derham, homme d’affaires et parlementaire. C’est finalement le camp de ce dernier qui l’a emporté.

«Ali Baida a en effet obtenu le récépissé définitif des autorités locales de Laâyoune, devenant ainsi le président effectif du Chabab Al Massira», rapporte Al Akhbar dans son édition du mardi 27 octobre. La commission de gestion des affaires courantes, présidée par Hamdi Ould Errachid, n’a donc plus de raison d’être.

La délivrance du récépissé définitif attestant le dépôt du dossier de l’association de football a constitué l’un des principaux points de désaccord dans ce conflit. Les autorités locales avaient en effet refusé de remettre ce document au président du club, Ali Baida. Ce dernier avait alors saisi la justice en raison de la non-exécution des décisions judiciaires rendues à ce sujet. Le bureau du club avait également déposé une plainte contre le pacha pour non-exécution de ces décisions.

Les autorités locales se sont ainsi retrouvées dans une situation délicate: elles avaient délivré un récépissé temporaire à la commission de gestion des affaires courantes présidée par Ould Errachid, alors que la Ligue nationale de football avait autorisé le bureau du club dirigé par Ali Baida à exercer ses fonctions.

Quelques mois auparavant, la Cour d’appel administrative d’Agadir avait donné raison à Ali Baida, mettant ainsi fin à un conflit qui durait depuis plus de deux ans au sujet de la légitimité à présider le Chabab Al Massira.

Les tensions entre les deux camps se sont particulièrement manifestées lors de l’assemblée générale de la Ligue nationale de football, tenue en mars 2025 au Musée national du football, à Salé. Le club de Laâyoune y était représenté par deux figures de camps opposés, l’une au titre de l’association du club, l’autre au titre de sa société sportive. «Ali Baida a ainsi participé à cette assemblée au nom du bureau du club, par délégation de Hassan Derham, président de la société sportive du club, tandis que Hamdi Ould Errachid était présent en sa qualité de président de la commission de gestion des affaires courantes», écrit Al Akhbar.

Auparavant, le pachalik de Laâyoune avait refusé de réceptionner le dossier juridique du nouveau bureau du club. Ce bureau avait pourtant déposé une copie du dossier auprès des instances concernées, par l’intermédiaire d’un huissier, après son élection le 27 septembre 2024, lors de l’assemblée générale du club consacrée aux saisons 2022/2023 et 2023/2024.