PLF 2027: plus de 130 amendements déposés par les groupes parlementaires

Projet de loi de finances 2027: plus de 130 amendements déposés par les groupes parlementaires, la majorité en rejette un grand nombre.

La Commission des finances de la Chambre des représentants a examiné pendant toute la journée différents amendements, en présence notamment du ministre de l’Économie et des finances, Fouzi Lekjaa.

Interrogé par Le360, le député du PPS (majorité), Ahmed Abbadi a déclaré qu’un amendement sur l’exonération de la TVA sur le sable a été présenté, mais aussitôt rejeté, ajoutant que le gouvernement a par ailleurs plaidé pour l’amélioration des pensions des veuves et l’exonération de l’impôt sur le revenu au profit de 87% des salariés, ainsi que l’exonération des factures d’électricité inférieures à 100 dirhams, qui bénéficie à près de 6 millions de ménages. «L’exécutif va mobiliser plus de 60 milliards de dirhams pour des mesures à vocation sociale».

Le député du PJD, Abdellah Bouanou, a regretté le rejet d’un amendement demandant la suppression de la disposition (notamment l’article 68) relative au cahier des charges sur les importations de bétail, au motif qu’elle relève du domaine de la loi (législatif) et non d’un règlement administratif.

Il a précisé que son groupe s’est opposé dans un amendement aux exonérations d’impôts sur les importation de bétails et des viandes. Et expliqué que cette exonération risque de détruire le cheptel national sans pour autant faire baisser les prix de la viande rouge sur le marché national, ces derniers restant élevés malgré les mesures d’aide et d’exonération précédentes. «Nous doutons de l’identité des réels bénéficiaires de cette mesure au détriment des éleveurs locaux», a-t-il estimé.

Le député PJD a appelé le gouvernement à présenter une politique courageuse qui protège le cheptel national, soutient les éleveurs et garantit des prix raisonnables aux citoyens, avec la tenue d’une réunion associant le ministre des Finances et le ministre de l’Agriculture.

L’Alliance de la gauche dénonce le recours à l’emprunt

Quant à Nabila Mounib, députée de l’Alliance de la gauche, elle a estimé que le PLF présente un écart entre les recettes et les dépenses estimé à environ 159 milliards de dirhams. Selon elle, le gouvernement prévoit d’emprunter 120 MMDH, laissant un reliquat d’environ 39 à 40 MMDH, pour lequel il sollicitera «de nouveaux emprunts».

Elle a ajouté que plus de 500 biens immobiliers publics (écoles, hôpitaux, bâtiments administratifs) «ont été cédés, pour lesquels l’État s’acquitte désormais d’un loyer annuel compris entre 8 et 9 MMDH». Elle conclut en demandant à l’Exécutif de «lutter contre la corruption au lieu de s’endetter».