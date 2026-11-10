Retraites et pensions des veuves: deux projets de loi bientôt soumis au Parlement

Les annonces du PLF 2027 commencent à prendre une forme législative. Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Performance publique, Fouzi Lekjaa, a annoncé, lundi 9 novembre, que son département mettait les dernières retouches à deux projets de loi portant sur la revalorisation des pensions des veuves et le relèvement du minimum des pensions de retraite.

S’exprimant devant la commission des finances et du développement économique de la Chambre des représentants, à l’occasion de la présentation du budget sectoriel de son ministère dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances 2027, le ministre a précisé que les deux textes étaient dans leur phase finale de préparation. Leur transmission au Parlement est prévue dans les prochains jours, avec pour objectif de boucler leur parcours législatif avant la fin de décembre 2026 et de permettre leur entrée en vigueur dès le 1er janvier 2027.

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Le premier chantier concerne précisément les pensions de réversion. Le gouvernement prévoit de porter le taux de la pension servie aux veuves de 50% à 100% de la pension à laquelle avaient droit leurs conjoints décédés. Cette réforme devrait concerner 431.334 bénéficiaires, pour un coût budgétaire annuel estimé à 7,33 milliards de dirhams.

Le second projet porte sur le relèvement du minimum des pensions de retraite à 1.700 dirhams par mois à compter du 1er janvier 2027. Cette première étape vise 557.472 retraités. Son coût annuel est évalué à environ 3,3 milliards de dirhams, dont la plus grande partie devrait être prise en charge par l’État.

Le PLF 2027 prévoit un calendrier de revalorisation progressive de ce minimum. Le montant devrait ainsi passer à 2.000 dirhams en 2028, puis à 2.500 dirhams en 2029, avant d’atteindre 3.000 dirhams mensuels en 2030.