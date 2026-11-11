«Acabeuh, Acabeuh…» ou la bêtise de la foule

Samedi dernier, je sors vers 14h00 de la gare de Poitiers (où enseigne mon collègue le géologue Abderrazak El Albani, qui est l’un des scientifiques marocains les plus prometteurs– cela dit en passant). Ayant récupéré la Clio de location qui doit me servir à aller faire un tour dans la Charente profonde, du côté de Brillac, je me trouve bloqué à la sortie du parking par une manifestation, une de plus en cet automne agité sur le front social en France.

Prenant mon mal en patience, je sors de la voiture et me plante sur le trottoir pour voir défiler les manifestants. N’étant pas citoyen français, je ne me sens pas concerné par tout cela mais c’est quand même intéressant, une «émotion populaire», comme on disait autrefois. Je note, avec une certaine perplexité, que la foule hurle:

- Acabeuh! Acabeuh!

J’avise alors à quelques pas un pékin, la trentaine moustachue, une petite croix en métal pendant sur la poitrine, qui regarde comme moi passer le flot râleur et je lui demande fort civilement s’il peut éclairer ma lanterne en ce qui concerne cet étrange cri de guerre dont je ne connaissais pas l’usage. L’homme me toise comme si j’étais un demeuré, fronce les sourcils, renifle un coup puis il daigne m’expliquer:

- Ben quoi, v’savez pas? ACAB, c’est les premières lettres de All Cops Are Bastards. C’est de l’angliche, ça veut dire «Tous les flics sont des bâtards».

Ah, d’accord… Je remercie le pieux pileux polyglotte puis, les manifestants ayant disparu du décor, je peux enfin m’élancer au volant de la Clio vers les bords de l’Issoire. En chemin, dans cette belle campagne parée des couleurs flamboyantes de l’automne, j’ai le temps de réfléchir à ce que j’ai vu à Poitiers. Décidément, ce «Acabeuh» ne passe pas.

Tout d’abord, mais ce n’est qu’un détail, on ne voit pas d’où vient le «… euh» de «Acabeuh». ACAB se prononce comme ça s’écrit, pas la peine d’y accoler un beuglement. À moins qu’on ne veuille se revendiquer bœuf ou taureau? On dit bien: «La bêtise à front de taureau»…

«Quand une foule se forme, l’intelligence de ses membres s’évapore au profit d’une stupidité partagée» — Fouad Laroui

D’autre part, pourquoi reprendre un acronyme anglais? Ça fait vraiment plouc, comme si le fait de passer par l’anglais rendait un slogan pertinent ou intelligent. Eh bien non; on peut le brailler en anglais, en quechua ou en volapük, «Tous les flics sont des bâtards», comme toutes les généralités abusives, est une belle idiotie.

J’aurais voulu demander à une des manifestantes qui hurlaient Acabeuh! Acabeuh! ce qu’elle ferait si elle se trouvait soudain cernée par trois brutes avinées dans une ruelle, à la nuit tombée, est-ce qu’elle refuserait l’intervention d’une patrouille de police? J’aurais voulu demander à l’un des braillards inconséquents ce qu’il ferait si ses voisins faisaient la fête chaque nuit jusqu’à l’aurore, l’empêchant ainsi de fermer l’œil. Est-ce qu’il ne finirait pas par appeler la police?

Je sais bien– je ne suis pas naïf– qu’il y a des policiers inutilement violents ou racistes, des ripoux, voire des sadiques comme notre propre commissaire Tabet, fusillé en août 1993 après une carrière de kidnappeur et de tortionnaire. Je sais bien que les régimes totalitaires s’appuient sur la police, qu’elle se nomme Stasi, Savak ou Securitate. Mais il s’agit là de déviances. Le mot «police» vient du grec ancien politeia qui désigne l’art de gouverner la cité. Il a ensuite évolué pour prendre le sens de «bonne administration, ordre général, règles de vie de la communauté». Les «fonctionnaires de police» sont chargés d’assurer tout cela. Qui peut être contre l’ordre public et la vie paisible en communauté?

Quant à ceux qui croient que bramer Acabeuh! est une façon de signifier qu’on est de gauche et proche du peuple, combien de fois faudra-t-il leur expliquer que c’est justement le peuple qui a besoin de la police pour être protégé des malfrats? Les riches peuvent se payer des gardes du corps, des vigiles, des murailles hautes comme ça, voire des douves et des ponts-levis, autour de leurs résidences fortifiées. Les riches ont beaucoup moins besoin de la police que les pauvres. Ça semble contre-intuitif mais c’est ainsi.

J’aurais vu un nabab s’extirper de sa Rolls pour braire Acabeuh!, juste pour rire, j’aurais compris. Mais à Poitiers, je n’ai vu que la populace scander bêtement une contre-vérité et j’ai alors pensé à Gustave Le Bon, l’auteur de La psychologie des foules. Il avait raison. Quand une foule se forme, l’intelligence de ses membres s’évapore au profit d’une stupidité partagée. Acabeuh! Acabeuh!