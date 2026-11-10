IA: le Maroc jugé à l’aune de la valeur créée, pas des milliards annoncés

La feuille de route Maroc IA 2030 affiche des objectifs ambitieux : générer 100 milliards de dirhams de valeur ajoutée, créer 50.000 emplois et former 200.000 talents à l’horizon 2030.. AFP or licensors

Le Royaume veut faire de l’intelligence artificielle un moteur de croissance, de productivité et d’emplois qualifiés. Encore faut-il transformer ces objectifs en résultats tangibles. C’est le message que fait passer Ahmed Fal Merkazi dans les colonnes de Challenge. Selon lui, un investissement dans l’IA ne produit pas automatiquement de gains de productivité: il faut des données fiables, des processus bien organisés et des collaborateurs capables d’intégrer ces outils dans leur travail.

L’expert distingue les bénéfices rapides des transformations de fond. Les services numériques, la banque et l’assurance, déjà largement numérisés, peuvent tirer profit de l’IA à court terme. Pour l’offshoring, l’enjeu est de monter en gamme vers des prestations mieux valorisées plutôt que de miser sur la seule baisse des coûts. L’industrie (automobile, aéronautique, agroalimentaire) et l’agriculture, notamment pour la gestion de l’eau, offrent aussi de fortes perspectives. La santé, l’éducation et l’administration exigent en revanche davantage de précautions.

Face aux géants technologiques, Ahmed Fal Merkazi récuse l’idée d’une autonomie absolue, jugée hors de portée. La souveraineté numérique, explique-t-il à Challenge, consiste surtout à garder la liberté de choisir ses technologies, à protéger ses données et à éviter toute dépendance à un fournisseur unique. Plutôt que de reproduire les grands modèles généralistes, le Maroc gagnerait à développer des modèles adaptés à ses besoins et à ses langues: arabe, darija et amazighe. Le partenariat avec Mistral AI, qui a débouché sur des modèles adaptés à la darija,

Pour les services publics, l’expert met en garde contre le risque de «moderniser l’interface sans simplifier le service». Des initiatives comme Idarati AI vont dans le bon sens, mais rien ne changera si le citoyen doit toujours fournir plusieurs fois les mêmes documents. Il plaide pour trois réformes: revoir les procédures, dans l’esprit de la loi 55-19 sur la simplification administrative, améliorer la qualité et le partage sécurisé des données, et instaurer une gouvernance qui maintienne un contrôle humain sur les décisions touchant les droits des citoyens.

Le Maroc a posé les bases de la transition sans être encore suffisamment préparé, estime Ahmed Fal Merkazi, qui rappelle que la Banque mondiale relevait en juillet 2026 une diffusion encore limitée des technologies numériques avancées dans les entreprises marocaines. Il préconise une formation à trois niveaux: une culture de l’IA pour tous, des compétences métiers, puis des spécialistes. Il appelle aussi à accompagner les PME par des ressources mutualisées et à éviter une concentration des investissements dans quelques grands pôles urbains, en s’appuyant notamment sur les instituts JAZARI.

Pour évaluer l’impact réel de l’IA, l’expert propose un tableau de bord public, actualisé chaque année et soumis à une évaluation indépendante. Il suivrait la productivité, les emplois nets créés ou transformés, les gains concrets pour les usagers et les exportations effectives de solutions vers l’Afrique, sans confondre accords de coopération et véritable activité exportatrice. Parmi les principaux risques, il cite la fragmentation des initiatives, la faible qualité des données, la dépendance aux fournisseurs et la multiplication d’expérimentations sans lendemain.

Le Maroc aura changé de dimension, conclut-il dans Challenge, le jour où il pourra démontrer, chiffres à l’appui, que l’IA améliore durablement sa productivité, ses services publics et les perspectives professionnelles de ses citoyens.