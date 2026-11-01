Tourisme: ce que prévoit le PLF 2027 pour atteindre 26 millions d’arrivées en 2030

La feuille de route du tourisme 2023-2026, dont la convention-cadre a été signée en mars 2023, prévoyait une enveloppe de 6,1 milliards de dirhams sur quatre ans. Elle fixait pour 2026 un objectif de 17,5 millions de touristes et de 120 milliards de dirhams de recettes en devises.

Selon le PLF 2027, les principaux objectifs de cette feuille de route ont été atteints dès 2025 et dépassés pour certains. Le texte fait état de près de 20 millions d’arrivées touristiques cette année-là, contre 17,5 millions prévus. Les recettes en devises ont atteint 138,1 milliards de dirhams, pour un objectif de 120 milliards.

Sur le front de l’emploi, 92.000 emplois directs ont été créés, alors que les prévisions initiales portaient sur 80.000 emplois directs.

Les données de l’année en cours, reprises dans le PLF, font état d’une progression des arrivées, des nuitées et des recettes. À fin septembre 2026, les arrivées aux postes frontières ont atteint 15,7 millions de touristes, en hausse de 5% par rapport à la même période de 2025.

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À fin août 2026, les nuitées enregistrées dans les établissements d’hébergement touristique classés s’élevaient à 30,8 millions, soit une progression de 8% sur un an.

À la même date, les recettes voyages en devises ont atteint près de 97,9 milliards de dirhams, en hausse de 9,7% par rapport à la même période de 2025. Le texte y voit la confirmation de «la place du tourisme parmi les principaux contributeurs aux recettes en devises du Royaume».

Hébergement, projets d’investissement et formation: l’état d’avancement

Côté hébergement, le programme Cap Hospitality affichait à fin juin 2026 la rénovation de 69.000 lits et la création de 47.700 lits. Plus de 1.063 hôtels de différentes catégories ont également été créés dans ce cadre.

Le programme Go Siyaha comptait, à fin août 2026, 1.978 projets retenus, pour une contribution de 574 millions de dirhams. L’objectif initial était d’accompagner 1.700 projets à fin 2026. Les projets retenus se répartissent entre 230 projets au titre du volet investissement, pour 407 millions de dirhams et 1.748 projets au titre du volet assistance technique, pour 167 millions de dirhams.

Le volet capital humain repose, lui, sur la poursuite de quatre programmes. Cap Excellence s’est traduit par la sélection de douze établissements de formation professionnelle, la mise en place d’un modèle de cogestion, l’instauration du système de management des organismes d’éducation et l’équipement de ces établissements. La formation des cadres intermédiaires repose sur l’Up-Skilling Program for Middle Management, complété par des formations qualifiantes et des sessions co-brandées destinées aux formateurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration.

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La formation continue s’appuie sur la plateforme d’apprentissage en ligne Maharati.ma, sur des contenus destinés aux professionnels et sur des master classes en présentiel. Le programme KAFAA, enfin, a certifié 1.100 candidats lors de sa première édition et 6.000 lors de la seconde, soit 7.100 bénéficiaires certifiés.

La stratégie Light in Action de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) a pour objectif de sécuriser plus de 14,4 millions de sièges aériens en 2026, en hausse de 14,28% par rapport à 2025. Selon le PLF, elle a également permis de diversifier les marchés émetteurs et de consolider les partenariats avec les tour-opérateurs et les plateformes de réservation. Le texte attribue à ces partenariats 2,9 millions de clients et 10,6 millions de nuitées, sans préciser la période concernée.

En matière de promotion internationale, le document cite les campagnes Maroc, Terre de Lumière, le développement de la communication digitale et d’influence, la valorisation de destinations «à fort potentiel» et la promotion autour des grands événements. S’y ajoutent l’animation du site visitmorocco.com et la production de contenus audiovisuels et numériques.

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Sur le plan réglementaire, un programme de gestion et de suivi des visites mystères a été déployé. Il s’inscrit dans la mise en œuvre du système de classement des établissements d’hébergement touristique, en application de la loi n°80-14 relative aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique.

Le PLF ne s’en tient pas au bilan chiffré. Il recense plusieurs défis auxquels fait face le secteur: les disparités territoriales de l’offre touristique, la faiblesse du tourisme intérieur, la faiblesse de la qualité de l’offre et des services, mais aussi le caractère limité de la connectivité aérienne et de la commercialisation.

Le texte mentionne également la faible diversification de l’offre touristique, le manque de ressources humaines qualifiées et l’exposition du secteur à une forte concurrence internationale.

Pour y répondre, le gouvernement entend lancer une nouvelle feuille de route du tourisme. Elle vise à «ancrer la dynamique du secteur», à positionner le Maroc parmi les quinze destinations les plus fréquentées au monde et à atteindre 26 millions de touristes à l’horizon 2030. Sa mise en œuvre en 2027 s’articule autour de trois axes prioritaires.

Élargir l’offre et soutenir l’investissement

Le premier axe consiste à valoriser les acquis de la feuille de route 2023-2026 à travers l’aménagement touristique, l’appui à l’investissement des très petites, petites et moyennes entreprises, ainsi que l’aménagement et la valorisation des villages touristiques. Le texte précise que l’objectif de 26 millions de visiteurs en 2030 «suppose préalablement un élargissement de l’offre et un appui soutenu à l’investissement».

Deux orientations sont retenues. La première porte sur le développement d’une industrie touristique «respectueuse de l’environnement», associée à la création d’emplois, à l’innovation technologique et à la compétitivité du produit touristique, afin d’attirer davantage de touristes nationaux et internationaux. La seconde vise l’accélération des projets d’animation, par l’accompagnement et le suivi des investisseurs, et la poursuite de l’appui technique et financier aux régions pour l’achèvement des programmes de développement touristique.

La Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT) prévoit par ailleurs d’achever en 2027 le programme de valorisation touristique de 16 villages ruraux, pour un coût de 188 millions de dirhams. Le programme comprend des kiosques et centres d’information, des belvédères, des aires de repos, du stationnement, de la mise en scène, de la signalétique et un appui aux projets privés.

Promotion, aérien et tourisme interne

L’ONMT poursuivra en 2027 sa stratégie de promotion, en cohérence avec la Vision du tourisme à l’horizon 2030. Première action listée: sécuriser l’objectif de la saison hivernale 2026/2027, fixé à 1,4 million de clients, avec une croissance de 20% et 5 millions de nuitées. L’office prévoit aussi des campagnes de co-marketing en appui à l’effort commercial des tour-opérateurs (TO) et des agences de voyage en ligne (OTA) sur les marchés cibles, ainsi que la consolidation des marchés prioritaires et la diversification de son portefeuille de TO, en privilégiant les opérateurs spécialisés.

Le volet aérien porte sur de nouvelles capacités: augmentation du nombre de sièges contractualisés, ouverture de nouvelles lignes et élargissement des marchés desservis. Les cibles 2027 seront contractualisées au cours du premier trimestre, sur la base de la référence de 14,4 millions de sièges visés en 2026.

Le texte cite nommément plusieurs compagnies. Pour «ancrer Ryanair dans l’écosystème aérien», il prévoit la signature avec la compagnie d’un mémorandum d’entente sur cinq ans, couvrant le renforcement des aéroports secondaires, le déploiement de capacités basées au Maroc et le renforcement du soutien à l’activité domestique. Des accords-cadres pluriannuels avec Wizz Air, Vueling et Transavia doivent, eux, consolider les marchés PECO (pays d’Europe centrale et orientale), ibérique et du Benelux.

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Le PLF prévoit en outre d’intensifier la connectivité européenne, par la montée en fréquences sur les routes établies et la diversification des bassins émetteurs et de structurer le déploiement long-courrier américain, par la consolidation des routes existantes et l’élargissement du portefeuille de partenaires aériens. Il mentionne enfin les marchés «à fort potentiel de volume»: la conquête des quatre grands bassins émetteurs chinois et la préparation à la pénétration du marché indien.

Côté marketing et digitalisation, le texte annonce un soutien renforcé au tourisme interne et à la promotion événementielle. Il passe notamment par la poursuite de la campagne Ntla9awfbladna, l’accompagnement des grands événements sportifs et culturels et la mise en œuvre de plans de promotion régionaux.

Insertion professionnelle et formation

Le troisième axe vise l’amélioration du taux d’insertion professionnelle et la mise à disposition d’une formation de qualité, en partenariat avec les professionnels, «selon un modèle adapté aux spécificités du secteur». Les quatre programmes du volet capital humain de la feuille de route (Cap Excellence, Middle Managers, formation continue d’excellence et KAFAA) seront poursuivis et pérennisés en 2027.

Le gouvernement prévoit aussi de consolider le repositionnement de l’Institut supérieur international du tourisme de Tanger, qui a enregistré 883 inscrits en 2025 et compte sept filières, ainsi que celui des instituts de Touarga, Tanger et Ouarzazate. Le texte fixe pour 2027 un objectif de 50% de femmes parmi les inscrits des établissements de formation hôtelière et touristique.