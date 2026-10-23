Voici les documents du Projet de loi de finances 2027

Sur son site, le ministère de l’Économie et des Finances a mis en ligne les documents et rapports accompagnant le Projet de loi de finances 2027.
- Corps du Projet de Loi de Finances 2027
- Note de présentation du projet de la Loi de Finances 2027
- Rapport économique et financier
- Rapport sur les Etablissements et Entreprises Publics
- Rapport sur les services de l’Etat Gérés de Manière Autonome (SEGMA)
- Rapport sur les Comptes Spéciaux du Trésor
- Rapport sur la Dette publique
- Rapport sur le Budget axé sur les résultats tenant compte de l’aspect Genre
- Rapport sur les dépenses fiscales
- Rapport sur les Ressources Humaines
- Note sur les dépenses relatives aux Charges Communes
- Rapport sur le foncier public mobilisé pour l’investissement
- Note sur la répartition régionale de l’investissement