Voici les documents du Projet de loi de finances 2027

Sur son site, le ministère de l’Économie et des Finances a mis en ligne les documents et rapports accompagnant le Projet de loi de finances 2027.

- Corps du Projet de Loi de Finances 2027

- Note de présentation du projet de la Loi de Finances 2027

- Rapport économique et financier

- Rapport sur les Etablissements et Entreprises Publics

- Rapport sur les services de l’Etat Gérés de Manière Autonome (SEGMA)

- Rapport sur les Comptes Spéciaux du Trésor

- Rapport sur la Dette publique

- Rapport sur le Budget axé sur les résultats tenant compte de l’aspect Genre

- Rapport sur les dépenses fiscales

- Rapport sur les Ressources Humaines

- Rapport sur la Compensation

- Note sur les dépenses relatives aux Charges Communes

- Rapport sur le foncier public mobilisé pour l’investissement

- Note sur la répartition régionale de l’investissement