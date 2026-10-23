Economie

Voici les documents du Projet de loi de finances 2027

(Photo d'illustration)

Le ministère de l’Économie et des Finances vient de rendre public sur son site les documents et rapports accompagnant le Projet de loi de finances 2027.

Par La Rédaction
Le 23/10/2026 à 16h52

Sur son site, le ministère de l’Économie et des Finances a mis en ligne les documents et rapports accompagnant le Projet de loi de finances 2027.

- Corps du Projet de Loi de Finances 2027

- Note de présentation du projet de la Loi de Finances 2027

- Rapport économique et financier

- Rapport sur les Etablissements et Entreprises Publics

- Rapport sur les services de l’Etat Gérés de Manière Autonome (SEGMA)

- Rapport sur les Comptes Spéciaux du Trésor

- Rapport sur la Dette publique

- Rapport sur le Budget axé sur les résultats tenant compte de l’aspect Genre

- Rapport sur les dépenses fiscales

- Rapport sur les Ressources Humaines

- Rapport sur la Compensation

- Note sur les dépenses relatives aux Charges Communes

- Rapport sur le foncier public mobilisé pour l’investissement

- Note sur la répartition régionale de l’investissement

Par La Rédaction
Le 23/10/2026 à 16h52
#PLF

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