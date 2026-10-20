Politique

PLF 2027: le Conseil de gouvernement adopte le projet avant son dépôt au Parlement

Lors de la réunion du Conseil de gouvernement, le 20 octobre 2026.

Réuni ce mardi 20 octobre sous la présidence de Fatima Ezzahra El Mansouri, le Conseil de gouvernement a adopté le projet de loi de finances pour l’exercice 2027. Le texte doit désormais être déposé à la Chambre des représentants, conformément au calendrier fixé par la loi organique relative à la loi de finances.

Par La Rédaction
Le 20/10/2026 à 15h08

Le Conseil de gouvernement a adopté, ce mardi, le projet de loi de finances (PLF) n° 60.26 pour l’année budgétaire 2027, présenté par Fouzi Lekjaa, ministre de l’Économie, des Finances et de la Performance publique.

Dans un communiqué relayé par le porte-parole du gouvernement, Samir Belfkih, ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, l’Exécutif annonce avoir examiné et approuvé le texte.

Lire aussi : Loi de finances 2027: de véritables capharnaüms sociaux et économiques, au cœur des priorités gouvernementales

Cette adoption ouvre la voie à son dépôt au Parlement, première étape de son examen législatif. L’article 75 de la Constitution prévoit que le projet de loi de finances est déposé en priorité devant la Chambre des représentants. Plus précisément, l’article 48 de la loi organique n° 130-13 relative à la loi de finances fixe au 20 octobre au plus tard la date de dépôt du projet pour l’année budgétaire suivante.

Le texte sera ensuite soumis à l’examen des parlementaires, avant son adoption définitive et sa promulgation.

Par La Rédaction
Le 20/10/2026 à 15h08
#PLF#Loi de finances#Fatima Ezzahra El Mansouri

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