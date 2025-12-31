Economie

Loi de finances 2026: la DGI détaille les principales mesures fiscales

Siège de la Direction générale des impôts (DGI) à Rabat.

La loi de finances 2026 s’inscrit dans la continuité des réformes fiscales engagées ces dernières années. Dans une note synthétique, la Direction générale des impôts détaille les principales mesures visant à consolider l’équité fiscale, renforcer la compétitivité des entreprises, lutter contre l’informel et soutenir la cohésion sociale.

La loi de finances pour l’année budgétaire 2026 s’insère dans la continuité des réformes fiscales engagées depuis 2023 dans le cadre de la mise en œuvre de la loi-cadre n° 69-19 portant réforme fiscale.

À ce titre, la Direction générale des impôts (DGI) a publié une note synthétique présentant les principales mesures fiscales de ce texte, qui vise à renforcer les acquis des réformes précédentes et à accélérer la dynamique de croissance et de création d’emplois.

Les réformes menées au cours des dernières années ont concerné l’impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée et l’impôt sur le revenu.

Elles ont permis d’unifier progressivement les taux de l’IS, d’alléger la pression fiscale sur les PME, d’améliorer la contribution des grandes entreprises, d’assurer une plus grande neutralité de la TVA à travers la mise en place de deux taux et l’exonération des produits de base, ainsi que de réduire la charge fiscale des salariés et d’exonérer les retraités au titre de leur retraite de base.

Parallèlement, des mesures ont été introduites pour intégrer le secteur informel, lutter contre la fraude fiscale et renforcer les mécanismes de contrôle, tout en rationalisant les incitations fiscales.

Les principales mesures fiscales introduites dans le cadre de ce projet de loi de finances, note la DGI, s’articulent autour de quatre axes majeurs: l’intégration du secteur informel dans l’économie structurée et la lutte contre la fraude fiscale; l’amélioration de l’environnement des affaires et de la compétitivité des entreprises; l’adaptation du système fiscal et l’harmonisation des règles fiscales; et la consolidation de la cohésion sociale.

