Chambre des représentants: la Commission des Finances valide le projet de Loi de Finances 2026

Réunion de la commission des finances de la Chambre des représentants, en présence de Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget, le 11 octobre 2022.

Une réunion de la commission des finances de la Chambre des représentants. . DR

Revue de presseÀ l’issue d’une séance législative marathon, la Commission des Finances de la Chambre des représentants a scellé, par son approbation, la première partie du projet de Loi de Finances pour 2026. Cette étape décisive couronne des travaux intenses fondés sur un dialogue constructif et une vision renouvelée du développement national. Cet article est une revue de presse tirée d’Al Ahdath Al Maghribia.

Par Hassan Benadad
Le 12/11/2025 à 17h44

La Commission des Finances et du Développement économique a inscrit, mercredi 12 novembre, dans les annales parlementaires, un moment législatif significatif en approuvant à une large majorité ce texte fondateur. Près de quinze heures d’examen approfondi ont témoigné de l’engagement sans relâche de toutes les parties prenantes.

La présidente de la Commission, Zaina Chahim, s’est félicitée du climat de travail empreint de sérieux et de positivité qui a prévalu parmi l’ensemble des groupes parlementaires, rapporte Al Ahdath Al Maghribia de ce jeudi 13 novembre. Des débats nourris, ponctués d’amendements substantiels notamment aux dispositions douanières et fiscales, ont conduit à un vote apaisé. La présidente a également salué la réactivité constructive du gouvernement face aux observations émanant de la majorité comme de l’opposition.

Dans la droite ligne de ce consensus émergeant, Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Économie et des Finances, avait auparavant souligné que l’élaboration de ce PLF inaugure une phase nouvelle pour l’économie nationale. Elle a indiqué que les priorités s’orientaient résolument d’une logique de gestion des crises vers l’édification d’une croissance pérenne et la diversification des sources de richesse.

L’architecture du projet s’articule autour de quatre piliers stratégiques majeurs. En premier lieu la dynamisation de l’essor économique, en stimulant l’investissement privé, en accélérant la mise en œuvre de la charte de l’investissement et en promouvant le positionnement du Maroc sur le marché de l’hydrogène vert.

En second lieu, la valorisation des territoires et la jeunesse, en consolidant la régionalisation avancée, en œuvrant à la création d’emplois, en soutenant les secteurs pivots de l’enseignement et de la santé, et en veillant à un aménagement du territoire équitable, avec une attention particulière portée aux zones fragiles.

Vient ensuite la consolidation de l’État social en poursuivant la généralisation de la protection sociale, en élargissant les systèmes de retraite, en instaurant l’indemnité pour perte d’emploi et en renforçant les programmes d’aide sociale et d’accès au logement.

Enfin, la mise en œuvre d’une réforme structurelle par la révision de la loi organique des finances, actant ainsi une transformation profonde du modèle de gouvernance des politiques publiques, relaie Al Ahdath Al Maghribia. Ainsi, ce projet de loi incarne une ambition renouvelée pour la nation, visant à concilier de manière harmonieuse la justice sociale, le développement territorial intégré et la modernisation économique.

