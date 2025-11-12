La Chambre des représentants adopte en commission la première partie du PLF 2026

La première partie du PLF a reçu l’aval de 24 députés et l’opposition de 10 autres à la commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants.

Au total, 350 amendements ont été présentés au cours de cette séance tenue en présence du ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, dont 325 émanant de l’opposition, 23 de la majorité et 2 amendements introduits par l’Exécutif.

Les amendements présentés ont principalement porté sur les dispositions douanières et fiscales, selon la présidente de la commission des finances et du développement économique, Zaina Chahim.