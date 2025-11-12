Economie

La Chambre des représentants adopte en commission la première partie du PLF 2026

Le siège du Parlement, à Rabat.

La commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants a adopté, dans les premières heures de mercredi, à la majorité, la première partie du projet de loi de finances de l’année 2026.

Par Le360 (avec MAP)
Le 12/11/2025 à 09h20

La première partie du PLF a reçu l’aval de 24 députés et l’opposition de 10 autres à la commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants.

Au total, 350 amendements ont été présentés au cours de cette séance tenue en présence du ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, dont 325 émanant de l’opposition, 23 de la majorité et 2 amendements introduits par l’Exécutif.

Les amendements présentés ont principalement porté sur les dispositions douanières et fiscales, selon la présidente de la commission des finances et du développement économique, Zaina Chahim.

#PLF#chambre des représentants#commission des finances et du développement économique

