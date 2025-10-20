Au moins 90 sièges garantis aux femmes à la Chambre des représentants: une avancée historique

En réservant les circonscriptions électorales régionales exclusivement aux femmes, la réforme de la loi organique relative à la Chambre des Représentants, validée par le Conseil des ministres présidé par le Roi Mohammed VI, le 19 octobre, vise au renforcement de la présence de la gent féminine au sein de l’institution parlementaire.

Contrairement à la loi ayant régi les échéances de 2021, exigeant uniquement pour chaque liste régionale que les deux premières positions soient occupées par des femmes, la nouvelle loi a dédié toutes les listes régionales aux femmes. Ainsi, «un nombre de 90 femmes, qui seront élues au niveau des 12 régions, est garanti au sein de l’institution législative, soit environ 24%», rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce mardi 21 octobre. Et d’ajouter que «ce taux pourrait passer à 30% ou 35%, soit le tiers des membres de l’Institution avec 120 à 130 sièges, au cas où les partis politiques encourageraient les candidatures des femmes dans les circonscriptions électorales locales».

La nouvelle réforme, poursuit Al Ahdath Al Maghribia, permettra ainsi de garantir une justice territoriale en matière de représentativité des femmes, puisqu’elle assurera à chaque région des femmes députées au sein de la première Chambre du Parlement. Ce qui contribuera à élargir la représentativité de la femme dans le monde rural, où sa présence était limitée. De même, la nouvelle loi organique balisera la voie à une diversité de profils de nature à enrichir le débat au sein de l’institution législative. Et puisque, fait remarquer le quotidien, la compétition au niveau des listes régionales se fera entre les femmes, les partis politiques seront dans l’obligation de choisir des compétences pour faire la différence et renforcer la légitimité des nouvelles députées.

Au-delà de ces chiffres, souligne Al Ahdath Al Maghribia, «le projet de loi organique relative à la Chambre des Représentants revêt une dimension institutionnelle, en rétablissant la confiance dans le processus représentatif des femmes et en renforçant la crédibilité de leur participation politique, en tant qu’acteur essentiel dans la modernisation de la pratique démocratique». Toutefois, indique le quotidien, l’efficacité de ses mesures reste tributaire de la volonté des partis politiques de soutenir les candidatures des femmes et de leur garantir une égalité des chances en termes de campagnes électorales.

Pour Khadija Rabbah, présidente de l’Association Démocratique des Femmes Marocaines et experte internationale en approche genre, sociale et gouvernance territoriale, «les choses ne sont pas encore claires, puisque le texte n’indique pas le nombre de femmes qui seront élues à travers ce mécanisme». Elle a souligné que «le projet de loi organique proposé aujourd’hui devrait prendre en compte les dispositions constitutionnelles, pour concrétiser l’équité».