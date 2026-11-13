Algérie: après la pomme de terre et l’huile, la pénurie s’attaque aux molaires

Imaginez. Il est trois heures du matin et la molaire qui vous lançait depuis deux jours a décidé de vous rendre fou. La douleur pulse jusque dans l’oreille, la tempe, la nuque. Vous n’avez pas fermé l’œil. À l’aube, vous êtes devant le cabinet du dentiste du quartier, la joue gonflée, prêt à tout, même à l’arrachage. Le praticien vous examine, soupire, ouvre un tiroir vide. «Je n’ai plus d’anesthésiant.» Il vous propose un antalgique, un rendez-vous dans deux semaines, et une adresse à Alger, où un confrère en aurait peut-être encore. Vous habitez à 300 kilomètres.

Ce cauchemar n’a rien d’une fiction pour beaucoup d’Algériens. Depuis deux à trois semaines, les chirurgiens-dentistes signalent une pénurie d’anesthésique dentaire dans plusieurs wilayas, rapporte Maghreb Emergent. À Bouira, un seul des trois fournisseurs aurait encore du stock. Au salon dentaire d’Alger, l’ADEX, qui se tient du 11 au 14 novembre, la vente est rationnée à deux boîtes par dentiste. Deux boîtes: de quoi tenir quelques jours dans un cabinet qui reçoit des patients tous les quarts d’heure. Aucun ministère n’a réagi.

La promesse de 2026

Le plus cruel est le calendrier. Il y a tout juste un an, en novembre 2025, le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ouacim Kouidri, présentait devant les députés un plan de souveraineté sanitaire. Son «jalon le plus imminent», écrivait Algérie 360, était «le lancement de la production locale d’anesthésiants dentaires dès 2026». Quatre entreprises algériennes s’y préparaient. 2026 touche à sa fin. Les anesthésiants algériens, eux, ne sont toujours pas dans les tiroirs des dentistes.

Le film de 2023

Les dentistes redoutent surtout un remake. Au printemps 2023, l’Algérie avait cessé d’importer l’anesthésique dentaire pour protéger une production locale qui n’existait pas encore. En quelques semaines, les cabinets se sont vidés. Le 23 avril, le Conseil national de l’ordre des médecins dentistes écrivait au président Tebboune pour lui demander d’intervenir en urgence, rapportait Algérie 360. La pénurie, selon son président, menaçait plus de 15.000 cabinets dentaires privés de fermeture.

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Le site libanais Raseef22 racontait alors ce que cela voulait dire. Une patiente de 42 ans attendait depuis vingt jours l’extraction de trois dents. Une clinique de Kherrata, dans l’Est, n’avait pas reçu une seule ampoule depuis plus de 35 jours et avait reporté 90% de ses interventions. Un dentiste de Constantine avait fermé son cabinet depuis plus d’un mois. Des centaines de praticiens montaient à Alger dans l’espoir d’arracher quelques boîtes. Et le prix d’une extraction avait bondi de 50%.

Nier, accuser, promettre

Face à la douleur des Algériens, le régime avait déroulé son triptyque habituel. D’abord nier. Le 8 mai 2023, le ministre de la Santé assurait que les établissements publics «n’ont pas été touchés» et qu’il n’y avait pas de pénurie «à proprement parler». Ensuite accuser. Le 26 juin 2023, le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, désignait les vrais responsables: «L’anesthésie existe, mais certains lobbies veulent de l’anesthésie dentaire française qui coûte trois fois le prix.» Et d’ajouter, martial: «Je dis non», «C’est un problème de lobbying», rapportait encore Algérie 360. Enfin promettre: une production nationale, pour bientôt, pour 2026.

On connaît la suite. Le patient qui se tord de douleur se moque de savoir si son anesthésiant est français, espagnol ou algérien. Il veut qu’on lui endorme la mâchoire. Mais dans l’Algérie de Tebboune, même la douleur dentaire devient une affaire de souveraineté. Mieux vaut un cabinet vide qu’une ampoule importée de France.

Le régime a fait de la pénurie une méthode de gouvernement. Après la pomme de terre, l’huile, le lait, la semoule et les pneus, voici l’anesthésiant. À chaque fois, le même scénario: on ferme le robinet des importations au nom de la production locale, la production locale ne vient pas, et le citoyen paie. Cette fois, il paie avec ses nerfs dentaires. Le pouvoir algérien a au moins un talent qui ne connaît pas la pénurie: celui d’endormir les Algériens avec des promesses. Dommage qu’il ne sache pas le faire chez le dentiste.