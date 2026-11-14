À Essaouira, Jean-Noël Barrot se mêle aux passants dans la médina

Après son entretien avec Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, a consacré la suite de son déplacement à Essaouira, vendredi 13 novembre, à l’éducation et au patrimoine. En marge du Forum mondial des femmes pour la paix, le chef de la diplomatie française s’est rendu sur le chantier des futurs locaux de l’école française Éric Tabarly, puis à Bayt Dakira et à l’Institut français, avant de parcourir la médina.

Accompagné de Philippe Lalliot, ambassadeur de France au Maroc, et d’André Azoulay, conseiller du roi Mohammed VI, Jean-Noël Barrot a fait le point sur l’avancement des travaux. Rattachée au réseau de l’Office scolaire et universitaire international (OSUI), l’école accueille actuellement 110 élèves. À terme, elle pourra en recevoir plus de 250.

Prévu au sein du complexe éducatif de la Fondation des Habous, le bâtiment s’étendra sur 1.432 m² et comprendra un sous-sol et trois étages, ainsi qu’une cour de 600 m². Le coût des travaux est estimé à 7,17 millions de dirhams, pour un délai de réalisation de huit mois. Le complexe accueillera également une école marocaine.

Jean-Noël Barrot, ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, lors de sa visite à Essaouira, vendredi 13 novembre 2026. Dr

De l’éducation à la mémoire, le déplacement a ensuite conduit le ministre à Bayt Dakira. En présence d’André Azoulay, Jean-Noël Barrot a visité cet espace dédié à la préservation du patrimoine juif marocain, qui retrace notamment l’histoire des relations entre les communautés musulmane et juive. Un héritage qui occupe une place particulière dans l’histoire et l’identité d’Essaouira.

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Le ministre s’est également rendu à l’Institut français de la ville, qui accueille chaque année près de 1.000 apprenants en langue française. Il y a rencontré les acteurs locaux engagés dans la promotion de la langue et de la culture françaises.

Avant de quitter la médina, le ministre a pris le temps d’en parcourir les ruelles, jusqu’à la Sqala. Face à l’Atlantique, il a longuement admiré le coucher du soleil sur les remparts, allant jusqu’à immortaliser le paysage. Il a ainsi profité de cette halte à la Sqala pour garder un souvenir de ce panorama emblématique d’Essaouira.