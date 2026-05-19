Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, attendu ce mardi soir à Rabat

Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, est attendu ce mardi 19 mai au soir à Rabat pour des entretiens avec son homologue marocain, Nasser Bourita, selon des sources concordantes. Cette visite intervient dans un contexte de consolidation du rapprochement diplomatique entre Rabat et Paris, amorcé après la position exprimée par le président Emmanuel Macron en juillet 2024 sur la question du Sahara marocain.

Le chef de l’État français avait alors affirmé que «le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine», qualifiant le plan d’autonomie proposé par le Royaume de «seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies». Depuis cette séquence diplomatique, les échanges entre les ministres marocain et français se sont intensifiés.

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Jean-Noël Barrot se rend également dans la capitale marocaine pour participer à la deuxième Conférence ministérielle sur le maintien de la paix en environnement francophone, dont les travaux se tiendront mercredi 20 mai à Rabat avec la participation de plusieurs pays africains.

Au-delà de cette rencontre multilatérale, les discussions bilatérales entre Nasser Bourita et Jean-Noël Barrot devraient porter sur plusieurs dossiers stratégiques liés au partenariat maroco-français. Parmi les sujets attendus figurent notamment la coopération avec l’Afrique, la préparation de la prochaine Haute Commission mixte maroco-française prévue à Rabat, ainsi que plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun.