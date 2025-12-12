Rabat: un nouveau cap pour le Fonds conjoint d’appui à la coopération décentralisée franco-marocaine

Lors de la réunion du Comité de pilotage du Fonds conjoint d’appui à la coopération décentralisée franco-marocaine le 10 décembre 2025 à Rabat.

Réuni à Rabat sous la co-présidence de la DGCT et de la DCTCIV, le Comité de pilotage du Fonds conjoint a réaffirmé mercredi 10 décembre, la portée stratégique du partenariat franco-marocain en matière de coopération décentralisée. Ouvert par Jelloul Samsseme, Wali et directeur général des collectivités territoriales, et par Christophe Lecourtier, Ambassadeur de France au Maroc, ce rendez-vous marque une nouvelle étape dans le rapprochement institutionnel entre les collectivités des deux pays.

Lancé en 2012, le Fonds conjoint a déjà connu quatre générations triennales, ayant permis la mise en place de partenariats pérennes entre territoires marocains et français. Ces collaborations ont porté sur des thématiques aussi diverses que la gouvernance territoriale, la gestion des ressources humaines, le tourisme, la transition numérique, la jeunesse, la participation citoyenne, le développement durable ou encore l’énergie. Au fil des années, ce mécanisme s’est imposé comme un levier d’innovation publique, favorisant l’échange de compétences et le partage de solutions concrètes au service des territoires.

Pour cette nouvelle session, 15 projets de coopération ont été sélectionnés pour un financement total de 26,4 millions de dirhams, soit environ 2,5 millions d’euros. Ces initiatives permettront de renforcer les liens opérationnels entre les collectivités partenaires et de poursuivre l’émergence d’actions pilotes répondant aux enjeux locaux. Ce soutien financier s’inscrit dans la volonté de développer des solutions adaptées et innovantes, ancrées dans les réalités de terrain.

Les deux parties ont par ailleurs annoncé le lancement d’un second appel à projets biennal couvrant la période 2026-2027, prévu pour le second semestre 2026. Cette décision témoigne de la détermination des autorités marocaines et françaises à inscrire leur coopération dans la durée et à soutenir davantage de collectivités dans leurs démarches de développement.

À l’issue des travaux, les représentants des deux pays ont réaffirmé leur attachement profond au partenariat franco-marocain et leur ambition commune de poursuivre la consolidation d’une coopération décentralisée ambitieuse. Une coopération qui place les territoires et leurs habitants au cœur des priorités, et qui entend continuer à impulser des initiatives porteuses de transformation et de progrès.