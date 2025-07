Renouvellement diplomatique: le Royaume nomme 22 consuls généraux, entre parité et nouvelles affectations

Le siège du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, à Rabat. (A. Gadrouz / Le360). Adil_Gadrouz

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita,a procédé à un vaste mouvement de nominations de consuls généraux, touchant pour la première fois la ville de New York, où un nouveau consulat général du Royaume du Maroc a été créé. Cette ouverture répond à la forte présence de la communauté marocaine dans cette métropole stratégique.

Au total, 22 postes consulaires ont été pourvus, soit 37% des 60 représentations que compte le réseau consulaire marocain à travers le monde. Ces nominations ont été concentrées dans les principales zones d’implantation de la diaspora marocaine, notamment la France (13 postes sur 17), l’Italie (3 sur 7), l’Espagne (2 sur 12) et la Belgique (1 sur 3).

Ce mouvement se distingue également par sa dimension paritaire, avec 10 femmes nommées sur les 22 postes, portant à 38% la proportion de femmes consules générales au sein du réseau. Une évolution qui reflète la volonté affirmée du ministère de promouvoir l’égalité des chances et de valoriser les compétences féminines dans les fonctions à haute responsabilité.

Le renouvellement opéré cherche également à équilibrer l’expérience et la relève générationnelle. Ainsi, onze cadres accèdent pour la première fois à la fonction de consul général, après avoir fait leurs preuves au sein du ministère ou du réseau diplomatique et consulaire. Ce mouvement comprend également sept redéploiements et quatre nominations de diplomates ayant déjà exercé cette fonction.