Diplomatie. Voici la liste des 23 nouveaux Consuls généraux et leurs affectations

Siège du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, à Rabat. . MAE

Selon le ministère des Affaires étrangères, cette mobilité a pris en considération la forte présence de la communauté marocaine dans certaines régions du monde. Il était également question de la réouverture des deux postes consulaires en Libye, à savoir Tripoli et Benghazi, ainsi que l’ouverture du Consulat général du Royaume à Miami, afin d’alléger la pression sur le Consulat général à New York et le service consulaire à Washington.

Le ministère précise que 39% des Consuls généraux nommés sont des femmes, occupant des postes consulaires importants notamment aux États-Unis, au Canada et en Italie, rehaussant le taux global de Consuls généraux femmes de 28% en 2022 à 37% en 2023.

Dans une dynamique de promotion, poursuit la même source, 22% des postes pourvus ont été attribués à des Consuls généraux ayant réussi leur mission pour occuper des postes consulaires plus stratégiques ou plus grands.

Voici par ailleurs la liste complète des nouveaux Consuls généraux et leurs affectations respectives.

Espagne:

Driss Soussi: Algésiras.

Abdelilah Nejjari: Almeria.

Kamal Arifi: Madrid.

Said Idrissi Bouzidi: Valence.

Aicha Ibn El Alami: Gerona.

Allemagne:

Bouthaina Bouabid: Dusseldorf.

Khalifa Aït Chib: Frankfurt.

Italie:

Khadija Ndour: Bologne.

Wafae Ezzahi: Verone.

Samira Bellali: Palerme.

Belgique:

Mounir Ktitou: Anvers.

Hassan Touri: Bruxelles.

France:

Omar Amghar: Strasbourg.

Fatima Baroudi: Lyon.

Mohamed El Hamouli: Marseille.

Abdelali Belmlih: Dijon.

Pays-Bas:

Lalla Bouthaina El Kardoudi Elklali: Utrecht.

Algérie:

Brahim Bah: Oran.

Libye:

Said Benkirane: Benghazi.

Bouzekri Rihani: Tripoli.

Canada:

Sorya Jabiri: Montréal.

Arabie saoudite:

Abdelilah Oudadas: Djedda.

Etats-Unis:

- Chafika El Habti: Miami.