Le Maroc inaugure un nouveau consulat à Miami

Cette structure consulaire qui est au service de la communauté marocaine établie dans près d’une vingtaine d’Etats du sud américain, s’inscrit en droite ligne des hautes orientations du roi Mohammed VI visant à répondre aux attentes des Marocains résidant à l’étranger dans une approche de proximité et d’efficacité.

Intervenant à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, Youssef Amrani, a souligné que l’ouverture de ce consulat témoigne de « l’attachement profond du Royaume à sa communauté établie à l’étranger, et d’une volonté claire de l’accompagner avec proximité, efficacité et dignité ».

Le consulat de Miami s’inscrit pleinement dans la vision de Sa Majesté le Roi pour une réforme profonde des politiques publiques en direction des Marocains du monde, a fait remarquer Amrani, notant qu’en vertu de cette approche, le Royaume “renforce, entretient et dynamise des liens indéfectibles entre les Marocains du monde et leur mère patrie”.

Soulignant que cette structure fera office à la fois d’un «relais administratif, un lieu d’écoute, et un symbole fort du lien» entre le Maroc et ses citoyens, l’ambassadeur a indiqué qu’il s’agit aussi d’un «acte de confiance envers une communauté remarquable, un acte de foi dans un avenir partagé, et une preuve renouvelée de l’engagement indéfectible du Royaume à leurs côtés».

Lire aussi : L’économie d’abord: à quoi ressemblera le partenariat Maroc-États-Unis sous Donald Trump

Pour sa part, la consule générale du Maroc à Miami, Chafika El Habti, a déclaré que le consulat est conçu dans une logique de modernisation tournée vers l’avenir, affirmant que les services consulaires sont articulés principalement sur la digitalisation et l’administration électronique.

«C’est une réelle plus value, car la circonscription consulaire de ce consulat s’étend de la Floride jusqu’à la Californie, couvrant ainsi une vingtaine d’Etats américains», a fait savoir El Habti, qui a souligné l’importance de la digitalisation des services pour les Marocains résidant dans ces Etats.

L’implantation d’un consulat à Miami, a poursuivi la consule, constitue une «vraie percée» pour le Royaume vu la dynamique économique et l’ouverture culturelle qui marquent cette métropole américaine considérée comme un «hub pour l’Amérique du sud et l’Amérique latine», ce qui facilite la coopération entre les deux rives de l’Atlantique.

La cérémonie d’inauguration du nouveau consulat a été vu la présence de plusieurs responsables américains, dont le maire de Miami, Francis Suarez, le maire de Hollywood, Josh Levy et la maire de Boynton Beach, Rebecca Shelton.