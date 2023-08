Consulat général américain à Casablanca: Marissa Scott succède à Lawrence Randolph

Dans un communiqué diffusé ce vendredi 25 août, l’ambassade des Etats-Unis au Maroc annonce que la nouvelle consule générale des Etats-Unis à Casablanca, Marissa Scott, a pris la relève de Lawrence Randolph, dont la mission diplomatique au Maroc s’est achevée le 2 juillet dernier.

Diplomate de carrière, la nouvelle consule générale américaine a passé la majeure partie de son parcours professionnel à travailler en Afrique dans le domaine de la diplomatie publique et des relations de presse, fait savoir le communiqué. Son CV comprend des affectations à Djibouti, en République dominicaine, en Algérie, au Niger, au Cap-Vert et en Afrique du Sud.

Avant sa nomination à Casablanca, Marissa Scott a joué un rôle clé en tant que conseillère principale en matière de diversité, d’équité, d’inclusion et d’accessibilité au sein du Bureau des affaires de l’hémisphère occidental du Département d’État américain.

Citée par le communiqué, elle a exprimé son enthousiasme face à cette nouvelle mission: «Je suis honorée d’assumer le rôle de consule générale à Casablanca. Le consulat est un pilier de la mission des États-Unis au Maroc. J’ai hâte de soutenir notre relation bilatérale à travers la vaste gamme de services consulaires, de programmes éducatifs et culturels, ainsi que de ressources commerciales que nous offrons à Casablanca.»

Titulaire d’une licence en langues anglaise et espagnole, la nouvelle consule détient aussi une maîtrise en relations internationales de la prestigieuse Maxwell School de l’Université de Syracuse. Marissa Scott a aussi complété sa formation avec un certificat avancé en résolution de conflits et un autre en communication stratégique et relations publiques de l’Université d’État de Portland.