Politique

Le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot attendu le 12 novembre au Maroc

Nasser Bourita et son homologue français Jean-Noël Barrot.

Attendu au Maroc pour le Forum mondial des femmes pour la paix, organisé du 12 au 14 novembre à Essaouira, Jean-Noël Barrot devrait y retrouver Nasser Bourita. Au programme: un dialogue avec des militants palestiniens et israéliens engagés pour la paix, ainsi que des échanges sur la coopération bilatérale.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 10/11/2026 à 16h23

Jean-Noël Barrot est attendu au Maroc en fin de semaine pour une visite bilatérale et une participation à la troisième édition du Forum mondial des femmes pour la paix, prévue du 12 au 14 novembre 2026 à Essaouira. Ce déplacement a été annoncé par le Quai d’Orsay lors de son point de presse du 5 novembre.

Selon une source informée, le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères et son homologue marocain, Nasser Bourita, devraient prendre part à une rencontre consacrée au dialogue entre diplomatie et société civile, aux côtés de militants palestiniens et israéliens engagés pour la paix.

Les deux ministres devraient également avoir des entretiens bilatéraux portant sur la coopération franco-marocaine et les principaux dossiers de l’actualité internationale.

Lire aussi : ORYX 2026: F-16 marocains et Rafale français multiplient les exercices communs à Orange

Organisé par le mouvement Les Guerrières de la Paix, le forum réunit des militantes, des responsables politiques, des diplomates et des représentants de la société civile venus de différents pays. Tables rondes, témoignages et rendez-vous culturels doivent nourrir les échanges sur la participation des femmes à la prévention des conflits et à la construction de la paix.

Créé en France en 2022 à l’initiative de la réalisatrice et militante Hanna Assouline, le mouvement œuvre pour la paix, la justice et l’égalité, en favorisant notamment le dialogue entre femmes de différentes origines et confessions

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 10/11/2026 à 16h23
#Maroc-France#Nasser Bourita#Coopération#Palestine#Jean-Noël Barrot#Les Guerrières de la Paix#Essaouira#Hanna Assouline

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