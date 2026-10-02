ORYX 2026: F-16 marocains et Rafale français multiplient les exercices communs à Orange

Briefings rigoureux, coordination technique et débriefings tactiques... À la BA 115 d’Orange, la réussite de l’exercice ORYX 2026 se joue autant au sol qu’en vol. Marocains et Français y perfectionnent leur savoir-faire commun jusqu’à ce vendredi 2 octobre.

Le travail commence au sol. Les équipes françaises et marocaines préparent et coordonnent chaque mission avant le décollage. Une fois en vol, les équipages appliquent des procédures communes et développent leur capacité à agir ensemble. Selon l’armée de l’Air et de l’Espace, chaque mission vient renforcer la connaissance mutuelle, la coordination et l’interopérabilité entre les deux forces aériennes.

Le dispositif engagé reste le même depuis l’ouverture de l’exercice. Les FRA alignent quatre F-16 et un détachement d’une cinquantaine de personnes, arrivé à Orange le 23 septembre. Face à eux, la 5e escadre de chasse mobilise ses Rafale et son personnel. Les équipages planifient, exécutent puis débriefent des missions aériennes dans un environnement tactique réaliste. Ils y affrontent des menaces air-air et sol-air simulées.

Du 28 septembre au 2 octobre, la base aérienne 115 d’Orange-Caritat accueille l’exercice bilatéral ORYX26.

ORYX 2026 prolonge une coopération déjà rodée. Il s’inscrit dans la continuité de l’exercice Marathon25, mené au Maroc du 23 juin au 4 juillet 2025 entre Guelmim et Marrakech. Cinq Rafale de la 4e escadre de chasse, appuyés par un A330 MRTT basé à Marrakech, avaient alors enchaîné ravitaillements en vol et missions d’appui aérien rapproché avec les F-16 marocains. Un an plus tard, ce sont les avions marocains qui ont rejoint le sol et le ciel français.

Cet entraînement aérien coïncide avec une séquence navale entre les deux pays. La Marine Royale et la Marine nationale française conduisent en parallèle l’exercice Chebec 26, dont les bâtiments ont fait escale à Tanger le 30 septembre.