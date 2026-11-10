G7 à Paris: Américains et Européens affichent un ton conciliant malgré leurs désaccords

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio (à droite) s'adresse à la presse après une rencontre avec le président français en marge du sommet des ministres des Affaires étrangères du G7 à l'hôtel InterContinental Paris - Le Grand, à Paris, le 9 novembre 2026. AFP or licensors

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio, très attendu quelques jours après la déroute du Parti républicain du président Donald Trump aux élections de mi-mandat, s’est exprimé tard lundi soir devant les journalistes qui l’accompagnaient, affirmant que «c’est une bonne chose que les pourparlers trilatéraux aient repris».

Il a précisé que les émissaires Jared Kushner et Steve Witkoff se trouvaient à Abou Dhabi pour ces discussions.

«Évidemment, cela doit aboutir à quelque chose, et comme vous le savez, il a toujours été difficile d’en tirer quoi que ce soit de constructif. Mais nous continuerons d’essayer», a-t-il dit, ajoutant ne pas s’opposer à des pourparlers directs entre Européens et Russes.

M. Rubio a participé aux séances plénières sur les crises internationales et l’intelligence artificielle aux côtés de ses homologues allemand Johann Wadephul, britannique Ed Miliband, canadienne Anita Anand, français Jean-Noël Barrot, italien Antonio Tajani et japonais Toshimitsu Motegi.

I just landed in France for the @G7 Foreign Ministers’ Meeting.



We will focus on pushing for real accountability at the UN and advancing an innovation first agenda to secure the future of Super Intelligence. pic.twitter.com/wdgQoymd1K — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) November 9, 2026

Il s’agit du premier déplacement à l’étranger de Marco Rubio depuis la victoire des démocrates aux élections américaines de mi-mandat, qui reprendront en janvier le contrôle du Congrès. Et chacun avait à cœur de détecter d’éventuelles inflexions de la politique étrangère américaine, en particulier sur l’Ukraine, dossier majeur au menu du G7.

«Pas de grandes attentes»

Parlant aux journalistes de l’Ukraine à l’issue d’une rencontre avec Marco Rubio en marge de la réunion, le ministre allemand des Affaires étrangères s’est dit «très reconnaissant aux États-Unis d’Amérique de déployer tous les efforts possibles pour amener les parties au conflit à la table des négociations».

Il a affirmé que la Russie devait se montrer prête à «négocier sérieusement» lors des pourparlers prévus mardi et mercredi à Abou Dhabi, incluant l’Ukraine et les États-Unis, même s’il a reconnu douter de la volonté de Moscou de négocier.

La cheffe de la diplomatie canadienne Anita Anand, qui a annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie, a souligné dans un entretien à l’AFP «l’importance» de ces discussions.

Le Canada cible les personnes et les entreprises derrière les missiles que Poutine tire sur les villes ukrainiennes. Aujourd’hui, à Paris, lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7, nous avons annoncé des sanctions visant 38 entités et 24 personnes.



Parmi… — Anita Anand (@AnitaAnandMP) November 9, 2026

Mais d’autres voix se sont montrées plus sceptiques.

La cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas a ainsi dit aux journalistes n’avoir «pas de grandes attentes concernant ces pourparlers, car nous n’avons pas vraiment vu de signes de la part de la Russie indiquant qu’elle soit disposée à négocier de bonne foi».

Elle a appelé à ce qu’«un cessez-le-feu soit mis en place pour pouvoir vraiment s’asseoir à la table des négociations».

Les discussions sur l’Ukraine devaient se tenir mardi en présence du ministre ukrainien des Affaires étrangères.

«Malades»

Comme lors du G7 en mars, le Moyen-Orient est l’autre dossier central de cette réunion, avec un accent particulier sur la sécurité maritime, le détroit d’Ormuz et les enjeux énergétiques.

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Interrogé sur les cyberattaques ayant visé des centaines de réfrigérateurs connectés de supermarchés en octobre, imputées lundi par la France aux Gardiens de la révolution iraniens, M. Rubio a répondu en avoir été informé et lancé: «Mais qu’est-ce que c’est que ces malades qui s’en prennent à des réfrigérateurs?»

Au sein du G7, les États-Unis sont isolés depuis qu’ils ont lancé au printemps, avec l’appui d’Israël mais sans l’aval de leurs alliés, des frappes contre l’Iran.

L’offensive a entraîné le blocage du détroit d’Ormuz, par lequel transite une part importante du pétrole mondial, provoquant une flambée des prix des hydrocarbures.

Discussions «directes»

Mais chacun se montrait conciliant malgré les divergences, notamment à propos de la Cour pénale internationale, sujet de friction entre les États-Unis et les autres pays du G7.

Washington a sanctionné la CPI, qu’il accuse d’outrepasser ses pouvoirs, des sanctions qui entreront en vigueur dans moins de six mois si aucun changement n’a eu lieu.

There is also an opportunity to end Russia's war of aggression against Ukraine through negotiations. This requires Russia's genuine willingness to reach an agreement. Europe must have a seat at the table: our security and Ukraine's future are at stake. 3/3 — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) November 9, 2026

«Ce matin, nous avons abordé plusieurs crises humanitaires, il règne un esprit de coopération autour de cette table», a cependant affirmé Mme Anand, en écho à plusieurs autres responsables.

Les Européens entendent réimposer leur présence dans les futures négociations, alors que Donald Trump a promis jeudi un «très grand» accord avec la Russie sur l’Ukraine, qui «pourrait englober toute l’Europe».

Jared Kushner, l’envoyé de Donald Trump, a estimé lundi que la Russie et l’Europe devaient tenir des discussions «directes» sur «de plus larges arrangements en matière de sécurité» dans le cadre d’un accord de paix avec l’Ukraine.

Interrogée à ce sujet par un journaliste de l’AFP, Mme Kallas a répliqué «que nous disposons déjà d’une architecture de sécurité européenne». «La seule à prôner cette architecture de sécurité, c’est la Russie», a-t-elle clamé.