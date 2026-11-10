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Cyberattaque contre des frigos: la France «ne s’interdit rien» dans la riposte contre l’Iran, avertit son chef de la diplomatie

Le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot. AFP or licensors

La France, qui a accusé lundi l’Iran d’être à l’origine des cyberattaques d’ampleur ayant visé des centaines de réfrigérateurs connectés de supermarchés en octobre, «ne s’interdit rien» dans sa riposte contre Téhéran, a prévenu mardi son chef de la diplomatie, Jean-Noël Barrot.

Par Le360 (avec AFP)
Le 10/11/2026 à 09h05

Outre la convocation de l’ambassadeur et la mise en œuvre de sanctions européennes, «je vous dis également que nous ne nous interdisons rien et que nous prendrons toutes mesures, y compris celles dont nous ne ferons pas état publiquement, jugées par nous-mêmes proportionnelles et nécessaires pour dissuader toute nouvelle attaque et sanctionner les auteurs de cette agression inacceptable», a déclaré le ministre sur la chaîne FranceinfoTV.

«La doctrine de cyberdéfense française ouvre un certain nombre de possibilités aux autorités de prendre des actions, même si nous n’en révélons pas le contenu exact», a-t-il insisté. L’objectif est selon lui de «dissuader toutes celles et ceux qui pourraient avoir l’idée, en Iran ou ailleurs, de la reproduire».

Convoqué, l’ambassadeur d’Iran en France a été reçu mardi matin par le secrétaire général du Quai d’Orsay, a fait savoir le ministère français des Affaires étrangères. Interrogé sur une éventuelle responsabilité de l’Iran dans les cyberattaques ayant visé un prestataire frigorifique de l’Établissement français du sang, la banque française Crédit Mutuel Arkéa ou encore la Direction des finances publiques, Jean-Noël Barrot a en revanche indiqué ne pas être en mesure de répondre «sur ces points-là», les enquêtes étant toujours en cours.

La France a officiellement attribué lundi à une unité cyber relevant du corps des Gardiens de la révolution de la République islamique la responsabilité de la cyberattaque ayant ciblé, dans la nuit du 11 au 12 octobre, des contrôleurs de réfrigération de supermarchés d’environ 700 sites de la grande distribution en France.

Il s’agit d’«une attaque d’une ampleur et d’une agressivité sans précédent dans notre pays», a répété mardi le ministre: «C’est la première fois qu’on a une cyberattaque avec un objectif de sabotage à cette échelle, c’est une atteinte majeure aux intérêts de la nation, à la sécurité des Français.»

Le parquet de Paris a requis la délivrance de mandats d’arrêts internationaux à l’encontre de deux responsables de cette unité nommée Shahid Kaveh.

Par Le360 (avec AFP)
Le 10/11/2026 à 09h05
#Cyberattaque contre des frigos#France#Iran

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