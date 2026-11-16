Couverture retraite: 4,7 millions d’affiliés sur 11 millions d’actifs

Selon le magazine Challenge, le rapport de l’OCDE souligne que la croissance des actifs de pension repose sur trois moteurs: le volume des cotisations, les rendements nets des placements et le niveau des prestations versées. Le système marocain reste largement articulé autour de régimes par répartition, tandis que l’épargne retraite capitalisée demeure un complément encore limité. L’Organisation estime que la profondeur de cette épargne dépend aussi de la part de la population couverte, de la régularité des cotisations et de la durée des placements. Le Maroc, où les dispositifs adossés à des actifs sont plus récents, gagnerait à élargir la couverture aux indépendants, aux professions libérales et aux salariés du secteur informel, et à encourager les cotisations volontaires.

L’OCDE relève par ailleurs que le fonds de pension des salariés du secteur privé doit détenir au moins 35% de ses actifs en obligations. Cette prudence réduit l’exposition à la volatilité, mais elle a un coût: en 2025, l’indice MSCI World a progressé d’environ 20%, et les fonds très exposés aux obligations en ont moins profité, tout en restant sensibles aux variations de taux. Pour Challenge, l’enjeu est de faire évoluer cette allocation avec prudence, vers davantage de diversification, tout en développant les marchés financiers locaux et en maîtrisant les frais de gestion, qui ont reculé dans la majorité des juridictions étudiées entre 2018 et 2025.

Le rapport met aussi en garde contre le vieillissement démographique, qui fragilise les régimes par répartition. Il appelle à formaliser l’emploi, à améliorer la gouvernance des organismes gestionnaires et à développer des produits complémentaires adaptés aux revenus irréguliers.

Interrogé par le magazine, l’économiste Abdelghani Youmni juge que les équilibres des régimes sont menacés, avec seulement 4,7 millions d’actifs affiliés sur plus de 11 millions, un taux d’emploi féminin de 22% et 40% de Marocains ruraux relevant du secteur informel. Il plaide pour des réformes plutôt paramétriques que structurelles, la fusion des régimes, une fiscalité plus avantageuse pour l’épargne-retraite par capitalisation et une réflexion associant retraites et liquidation des successions.