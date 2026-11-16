Casablanca: The View 360 et tout le complexe Zénata entièrement rasés, le littoral change de visage

Les derniers gravats du complexe The View 360 et de ses dépendances, en cours d'évacuation après la démolition totale du site. Lundi 16 novembre 2026. (K.Essalak/Le360)

Il y a encore quelques semaines, le regard était arrêté par les constructions qui occupaient cette portion du littoral de Sidi Bernoussi. Restaurants, espaces de loisirs, salle des fêtes et installations sportives formaient un ensemble qui masquait en grande partie la vue sur l’océan. Aujourd’hui, le décor a complètement changé. À la place des bâtiments, la mer apparaît de nouveau, offrant une perspective que les automobilistes empruntant cette route côtière n’avaient plus l’habitude d’observer.

Le changement est saisissant. L’ensemble du complexe a été rasé, sans exception. Le restaurant The View 360, mais aussi la salle des fêtes Taj Al Arousse, le parc de loisirs Fantasy Park et le complexe sportif Zénata, avec sa piscine et ses salles de sport, ont disparu du paysage.

Le dernier pan de béton encore debout a été abattu la semaine dernière, mettant un terme aux opérations de démolition proprement dites. Ce lundi matin, une équipe de notre média, Le360, s’est rendue sur les lieux, où le ballet des engins de chantier se poursuivait. Plusieurs machines étaient à pied d’œuvre pour charger et évacuer les gravats accumulés après la destruction des bâtiments. À la place de l’ancien complexe, le regard porte désormais sur un vaste espace entièrement dégagé, avec, en arrière-plan, la mer qui se dévoile à nouveau.

Au-delà de la disparition des établissements, c’est surtout la perception de ce morceau de littoral qui change. Depuis la route côtière reliant le port de Casablanca à Mohammedia, la vue sur la mer est désormais largement dégagée. Pour les riverains, cette ouverture constitue une véritable bouffée d’oxygène, dans un environnement urbain où l’accès visuel au littoral était jusque-là entravé par les constructions.

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Cette démolition marque l’aboutissement d’une séquence engagée avec la décision de ne pas renouveler le contrat d’exploitation du complexe, arrivé à échéance après dix années de location. Comme nous le rapportions dans un précédent article, le site est implanté sur un terrain appartenant à la commune de Casablanca, auquel s’ajoute une petite portion relevant du domaine maritime.

Lancé dans les années 1980 par la commune d’Aïn Sebaâ, alors dirigée par feu Abderrazak Afilal, le projet avait initialement vocation à offrir aux jeunes du quartier un espace associant activités sportives et loisirs. Au fil des années, le site s’était étoffé, accueillant différentes activités commerciales et récréatives.

Son exploitation avait été confiée, à l’issue d’un appel d’offres lancé en 2016, à la famille Zouhair. Le complexe avait alors développé plusieurs activités, dont le restaurant The View 360, la salle des fêtes Taj Al Arousse, le parc Fantasy Park et les installations sportives de Zénata.

Démolition du complexe The View 360. (K.Essalak/Le360)

Mais la démolition ne constitue pas une fin en soi. Elle s’inscrit dans une réflexion plus large sur la reconquête et la valorisation du littoral casablancais. La commune de Casablanca envisage en effet de donner une nouvelle vocation à cette emprise foncière, avec un projet d’équipement public structurant.

Le site est appelé à accueillir une grande piscine municipale, dont le principe a désormais été acté, apprend Le360 de sources concordantes. Le projet s’inspire de la piscine aménagée sur le littoral de Rabat, dans le quartier de Yacoub El Mansour, avec l’ambition de réaliser à Casablanca un équipement de taille encore plus importante.

L’une des particularités envisagées réside dans son alimentation en eau de mer. Le projet ambitionne ainsi de proposer un équipement de baignade de grande capacité, dont les tarifs seraient largement accessibles, afin de permettre aux familles aux revenus modestes d’en profiter. L’objectif serait de démocratiser l’accès aux activités aquatiques et de faire de cet espace un lieu de loisirs ouvert au plus grand nombre.

Ce projet s’inscrit dans la dynamique de requalification de la façade maritime de Casablanca, notamment du secteur d’Aïn Sebaâ-Sidi Bernoussi. Le nouveau plan d’aménagement adopté par l’Agence urbaine de Casablanca prévoit en effet de préserver ces espaces côtiers de l’urbanisation, en les classant comme zones non constructibles.