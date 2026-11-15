Dakhla Atlantique: le futur port, pivot de la prospérité des provinces du Sud

Après les avancées diplomatiques enregistrées sur la question du Sahara, le défi se déplace de plus en plus sur le terrain économique, rapporte le quotidien. Infrastructures, investissements productifs, intégration africaine: les conditions d’une nouvelle dynamique se mettent en place, dans l’attente de leur concrétisation. C’est dans ce contexte que l’APD Maroc a organisé une table ronde sur le thème «De l’unité à la prospérité: les provinces du Sud, territoires de croissance et d’intégration africaine et atlantique». La rencontre a permis de confronter les perspectives diplomatiques aux réalités économiques, les infrastructures demeurant le principal moteur de croissance de la région.

Nisrine Iouzzi, directrice de l’aménagement du nouveau port de Dakhla Atlantique, y a détaillé l’état d’avancement de cette infrastructure, appelée à redessiner la géographie portuaire du Royaume. Le chantier affiche un taux de réalisation de 76%. Les travaux les plus complexes, notamment la création de l’emprise maritime, ont franchi des étapes déterminantes, avec quelque 80 hectares déjà remblayés pour accueillir les futures installations. «Le pont maritime reliant le port à la terre ferme a lui aussi enregistré des avancées significatives, tandis que les travaux des ouvrages de protection et des quais se poursuivent. La livraison est prévue pour 2029», rappelle Les Inspirations Eco du 16 novembre.

L’ambition dépasse toutefois la simple construction d’un port en eau profonde. Dakhla Atlantique a été conçu comme une infrastructure évolutive, dont les capacités pourront être renforcées en fonction de la demande, des engagements des investisseurs et de l’évolution des échanges internationaux. Contrairement à Tanger Med, dont le modèle repose largement sur le transbordement international de conteneurs, le futur port privilégiera une activité généraliste, tournée vers les besoins industriels et économiques de son arrière-pays. Plus de 65% de son activité prévisionnelle sont orientés vers l’exportation, ce qui traduit la volonté de faire émerger une plateforme de production et d’échanges plutôt qu’un simple point de transit.

Le projet s’appuie sur plusieurs atouts: sa façade atlantique, sa connexion à la voie express Tiznit-Dakhla, la proximité des futurs espaces industriels et logistiques et le potentiel régional en énergies renouvelables. Sa position géographique constitue un avantage supplémentaire dans un contexte de recomposition des routes maritimes mondiales.

«Les tensions géopolitiques et les perturbations de certaines voies de navigation rappellent la nécessité de diversifier les accès aux grands marchés internationaux», a souligné Nisrine Iouzzi, en précisant que Dakhla Atlantique entend renforcer les connexions entre l’Afrique, l’Europe, l’Asie et les Amériques. Elle a écarté toute idée de concurrence frontale avec les autres ports marocains: la stratégie repose sur une complémentarité des vocations. Là où Tanger Med s’affirme comme une plateforme majeure de transbordement, Dakhla Atlantique entend générer ses propres flux à partir des activités industrielles, énergétiques et logistiques qui se développeront autour de lui.

Sa portée économique se mesurera à sa capacité à susciter de nouvelles activités dans son environnement immédiat. Une première phase portant sur 1.650 hectares est prévue pour les espaces industriels et logistiques associés au projet, destinés à accueillir des entreprises de production, de transformation, de stockage et de services, avec une attention particulière portée aux industries vertes et aux énergies renouvelables.

L’hydrogène vert figure parmi les filières susceptibles de bénéficier de cet écosystème, et la proximité du projet de gazoduc Nigeria-Maroc renforce la perspective d’une intégration énergétique à plus grande échelle. Les opportunités ne se limitent pas aux grandes implantations industrielles: toute une chaîne d’activités est appelée à se structurer autour de l’infrastructure. La digitalisation et l’automatisation du fonctionnement du port ouvriront également des débouchés aux entreprises spécialisées dans les systèmes industriels, les équipements intelligents et la gestion numérique des opérations.

Le capital humain constitue l’autre enjeu. Un travail a été engagé avec les établissements de formation de la région, notamment l’OFPPT, l’ENCG et les structures d’enseignement supérieur, et plusieurs filières ont été proposées. Mais pour Hassan Hami, ancien ambassadeur, la stabilité demeure la condition fondamentale de l’investissement. La sécurité juridique, la visibilité politique et la confiance des opérateurs économiques sont, selon lui, indispensables pour attirer durablement les capitaux. Il estime que les évolutions diplomatiques récentes autour de la question du Sahara doivent aussi être appréciées à l’aune des perspectives économiques qu’elles ouvrent, tout en rappelant que cette dynamique s’inscrit dans un projet plus large de développement territorial et de régionalisation avancée.

Pour Mohamed Haitami, PDG du Groupe Le Matin, «la disponibilité des infrastructures, l’existence d’un tissu économique et la présence d’établissements de formation sont autant de facteurs qui renforcent l’attractivité des territoires». Au terme des échanges, une conviction commune s’est dégagée: les avancées diplomatiques et les investissements publics ont créé des conditions nouvelles, mais ils ne constituent pas une finalité. Le véritable enjeu est désormais de mobiliser les entreprises, de développer des chaînes de valeur locales, de former les compétences et d’inscrire les provinces du Sud dans des échanges économiques plus soutenus avec leur environnement africain et atlantique.