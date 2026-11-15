Salé: 22 ans de prison pour des faussaires qui écoulaient leurs faux billets dans le trafic de drogue

Des sources bien informées ont indiqué à Al Akhbar, qui relaie l’information dans son édition du lundi 16 novembre, que la Chambre criminelle d’appel près la Cour d’appel de Rabat avait tourné, la semaine dernière, la page de l’un des dossiers de contrefaçon de billets de banque nationaux et de mise en circulation de fausse monnaie dans la zone de Bouknadel, en banlieue de Salé. La juridiction a confirmé les jugements de première instance rendus contre les deux accusés principaux, arrêtés en 2024 après que les enquêtes sécuritaires et judiciaires eurent établi leur implication dans un réseau criminel spécialisé dans la fabrication de fausse monnaie et son écoulement à travers des transactions liées essentiellement au trafic de drogues et de comprimés hallucinogènes.

La formation a confirmé le total des peines prononcées en première instance, soit 22 ans de prison. Elle a validé le jugement visant le premier accusé, condamné à 12 ans, ainsi que la peine de dix ans de prison infligée au second. Ces peines avaient été prononcées en octobre 2025 par la Chambre criminelle de première instance de la même Cour.

Selon le quotidien, le premier accusé se chargeait d’imprimer, de copier, de découper et de préparer les faux billets pour leur mise en circulation, avant de les remettre au second, chargé de les écouler. Celui-ci les utilisait dans des transactions illicites, pour acheter des quantités de drogues et de comprimés psychotropes qu’il revendait ensuite contre de vrais billets. Ce procédé permettait au réseau de transformer la fausse monnaie en revenus bien réels.

Dans un développement judiciaire parallèle, la Chambre criminelle de première instance de la Cour d’appel de Rabat a, en même temps que les décisions d’appel, condamné à dix ans de prison ferme un troisième accusé lié au même dossier. Les investigations avaient établi son rôle d’intermédiaire entre les deux principaux protagonistes. En effet, il facilitait la mise en relation de celui qui fabriquait les faux billets et de celui qui les écoulait sur le marché de la drogue.

Le démantèlement de l’affaire remonte à octobre 2024. Les éléments de la brigade de lutte contre les bandes criminelles de la sûreté provinciale de Salé ont alors interpellé le principal suspect à Bouknadel, en flagrant délit de détention de faux billets prêts à être mis en circulation, sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire. La perquisition a permis de saisir 644 faux billets de 100 et 200 dirhams, un appareil de copie et d’impression couleur, du papier et du matériel de bureau, des appareils électroniques et une somme d’argent soupçonnée de provenir de l’activité criminelle.

Les investigations judiciaires ont ensuite permis de cerner les ramifications possibles du réseau et de révéler les liens du suspect avec d’autres personnes, dont le second accusé, chargé de réceptionner et d’écouler les faux billets, puis un intermédiaire facilitant les contacts et les transactions entre les membres du réseau. Les éléments du dossier montrent qu’une partie des faux billets était destinée à un baron de la drogue, qui s’en servait pour acheter quantité de stupéfiants et de comprimés hallucinogènes, avant de les revendre et de les convertir en argent véritable. L’affaire dépasse ainsi la simple contrefaçon de la monnaie nationale et met au jour le croisement des activités de falsification avec les réseaux de trafic illicite de drogue.