Tebboune, le va-t-en-guerre qui cherche sa guerre

La menace a été proférée devant des magistrats, le 15 novembre, à l’ouverture de l’année judiciaire. À 16 minutes 50 secondes de la vidéo officielle de son discours, le président algérien promet, s’il le faut, d’aller «jusqu’à la source de fabrication» des drogues, au nom de la «légitime défense». On aurait tort d’y voir un simple dérapage oratoire. C’est le dernier épisode d’une longue série. Depuis son arrivée à El Mouradia, Tebboune n’a cessé de faire monter les enchères martiales, en paroles, en budgets et en textes de loi.

Commençons par l’argent, qui ne ment pas. En 2019, l’année de son élection, l’Algérie consacrait 10,3 milliards de dollars à son armée, selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, le SIPRI. En 2025, ces dépenses atteignaient 25,4 milliards de dollars, en hausse de 11% sur un an, selon le dernier rapport du même institut: l’Algérie y est présentée comme «de loin» le premier dépensier militaire d’Afrique, avec 8,8% de son PIB consacrés à l’armée et un quart de ses dépenses publiques, la deuxième proportion au monde après l’Ukraine, un pays en guerre. Pour 2027, le ministère de la Défense obtient encore 3.120 milliards de dinars, d’après Algérie Eco. En six ans, les dépenses militaires ont été multipliées par près de deux et demi. Dans le même temps, les Algériens font la queue pour la pomme de terre, l’huile et le lait.

Le régime n’a pas les moyens de remplir les étals. Il a ceux de remplir les arsenaux.

Ces milliards, Tebboune aime les faire sonner. En juin 2021, dans un entretien accordé au Point et mené par Kamel Daoud, il assénait: «Le Maroc a toujours été l’agresseur. Nous riposterons si nous sommes attaqués. Mais je doute que le Maroc s’y essaie, les rapports de force étant ce qu’ils sont», tout en vantant une armée «aussi moderne et aussi professionnelle», comme l’avait relevé Le360. Le rapport de force, Tebboune en parle comme un joueur de poker parle de sa main. Encore faudrait-il la montrer.

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Il a essayé. Le 5 juillet 2022, pour le soixantième anniversaire de l’indépendance, le régime a organisé à Alger le premier grand défilé militaire depuis plus de trois décennies. Il devait être une démonstration de puissance, à l’adresse de l’Ouest. Il a surtout montré ce qui manquait. Le site spécialisé Mena Défense, proche de l’armée, relevait l’absence des missiles Iskander, des drones et des blindés dernier cri dont la propagande vantait l’acquisition, comme l’avait rapporté Le360. À leur place, des camions d’un autre âge et un public trié sur le volet. Le défilé devait impressionner le voisin. Il a surtout embarrassé l’état-major. Il n’a jamais été réédité.

Le va-t-en-guerre s’était déjà dévoilé quelques mois plus tôt. Le 1er novembre 2021, trois camionneurs algériens trouvent la mort près de Bir Lahlou, dans la zone tampon du Sahara occidental. La présidence algérienne publie aussitôt un communiqué incendiaire, accusant le Maroc d’un «bombardement barbare» et promettant: «Leur assassinat ne restera pas impuni». Cinq ans plus tard, l’impunité se porte bien. Entre-temps, le général-major Mohamed Kaidi, chef du département emploi-préparation de l’état-major, a été écarté. Selon le site Algérie Part, il avait exprimé son désaccord sur la gestion de l’affaire des camions et sur la riposte à donner au Maroc. Le président promettait la riposte. Ceux qui savent ce qu’est une guerre ont préféré l’oublier.

La liste des rodomontades ne s’arrête pas là. Le 29 décembre 2022, dans un entretien avec Le Figaro, Tebboune lâchait, à propos de la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc en août 2021: «Nous avons rompu pour ne pas faire la guerre». Un chef d’État qui présente la rupture avec son voisin comme l’alternative à un conflit armé dit au moins une chose: l’idée de la guerre lui est familière. En août 2024, en pleine campagne présidentielle, il promettait à Constantine, à propos de Gaza: «L’armée sera prête dès que les frontières seront ouvertes». L’ambassadrice des États-Unis s’était alors rendue au ministère des Affaires étrangères pour demander des explications, et la diplomatie algérienne avait dû rappeler son attachement aux «solutions pacifiques».

Dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, l’armée algérienne abattait un drone malien près de Tinzaouatène. Bamako affirme que l’épave a été retrouvée à 9,5 kilomètres à l’intérieur du Mali. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont rappelé leurs ambassadeurs à Alger et dénoncé une «énième provocation du régime algérien». Un an et demi plus tard, Alger envoie des troupes au Niger, l’un des trois pays qui l’accusaient alors d’agression. La cohérence n’est pas le point fort du stratège d’El Mouradia.

À défaut de guerre, Tebboune a préparé le terrain juridique. La révision constitutionnelle de 2020 a introduit un article 91 qui permet au président d’envoyer des unités de l’armée hors des frontières, avec l’accord des deux tiers des deux chambres. Il a servi pour la première fois le 25 octobre 2026: convoqué en session extraordinaire, le Parlement a approuvé l’envoi d’un détachement au Niger, officiellement pour protéger les investissements de Sonatrach. Le 16 juin 2025, l’Assemblée a adopté à l’unanimité une loi sur la «mobilisation générale», prévue par l’article 99 de la Constitution. Les incendiaires de forêts risquent désormais la peine de mort. Et le 15 novembre, le président a promis d’ouvrir le bagne de Tanezrouft et de faire exécuter les condamnations à mort. La panoplie est complète.

Pourquoi tant d’ardeur? Un homme qui connaît le sérail a sa réponse. Le 24 octobre, sur la chaîne Flash News TV, le youtubeur Saïd Bensedira décrivait l’enchaînement: engagement au Niger, état d’exception, mobilisation générale, suspension de la Constitution, gel de la présidentielle et prolongation du mandat de Tebboune jusqu’à la fin de la guerre. Avec cette formule: «Tebboune proclamera l’état de guerre, mais il ne pourra pas en annoncer la fin», comme l’a rapporté Le360. Le scénario n’a rien d’une fiction juridique. La Constitution algérienne prévoit en effet qu’en cas d’état de guerre, elle est suspendue, que le président concentre tous les pouvoirs et que son mandat, s’il arrive à échéance, est prolongé jusqu’à la fin du conflit. Celui de Tebboune s’achève en 2029.

D’autres s’en inquiètent à voix haute. Le 20 août, dans une chronique publiée par Le360 sous le titre «Tebboune va-t-il attaquer le Maroc?», Boualem Sansal, qui a passé un an dans les geôles du régime, dressait un constat glaçant: «Les discours de guerre se multiplient. Les exercices militaires se multiplient à une cadence infernale. On installe une économie de guerre et un système d’embrigadement de la population.» Et de conclure: «Il ne manque que la petite provocation pour déclencher le feu.» L’écrivain jugeait le président «imprévisible comme l’était Kadhafi», l’interpellait («Où menez-vous l’Algérie, Monsieur Tebboune?») et s’adressait aussi au chef d’état-major: «Jusqu’où, M. Chengriha, l’Armée nationale populaire se laissera-t-elle instrumentaliser?» Le 4 novembre, à Fès, il enfonçait le clou devant des étudiants: «Arrêtez de faire la guerre à tout le monde», et «si l’on continue ainsi, on va se faire la guerre». Trois mois après sa chronique, Tebboune promet de frapper «la source». La petite provocation, il est en train de la fabriquer lui-même.

Le ressort de cette fuite en avant avait été identifié tôt. Dès 2021, dans son livre «Le Prophète et la Pandémie», le politologue Gilles Kepel s’inquiétait du poids exorbitant de l’armée algérienne: «Avec 28% du budget et 6% du PIB, elle se classe deuxième du monde en valeur relative», écrivait-il, avant d’ajouter qu’elle «constitue la colonne vertébrale du système rentier», comme l’avait relevé Le360.

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Cette armée-là, Tebboune en a fait son véritable programme de gouvernement. Il lui doit son fauteuil: il a été élu en décembre 2019 lors d’un scrutin voulu par le chef d’état-major de l’époque, Ahmed Gaïd Salah, et rejeté par le Hirak. Depuis, il paie sa dette en milliards, en lois d’exception et en discours martiaux. Il flatte les généraux, met en scène leurs défilés, endosse leurs complots et reprend leurs menaces. Il a fâché Rabat, Paris, Abou Dhabi, Bamako et jusqu’à Niamey, avant de s’y réconcilier en y envoyant des soldats. Un président qui n’a plus d’autre politique étrangère que la brouille ne fait pas de la diplomatie. Il prépare une veillée d’armes.

La menace sur la «source» de la drogue n’est pas une sortie de route. C’est une pièce de plus dans un engrenage que Tebboune assemble méthodiquement depuis 2019, et dont chaque rouage a sa fonction. Première étape: désigner l’ennemi. Le Maroc est accusé d’«actes hostiles» depuis la rupture d’août 2021, les incendies de Kabylie lui sont imputés, et la drogue est désormais, dans sa bouche, «une guerre déclarée contre l’Algérie». Les mots ne sont pas choisis au hasard. Une guerre «déclarée» par l’autre, c’est une agression. Et invoquer la «légitime défense», c’est reprendre le vocabulaire de l’article 51 de la Charte des Nations unies, celui qu’emploient les États pour justifier une riposte armée. Deuxième étape: forger les outils. L’article 91 permet d’envoyer l’armée hors des frontières, et il a été rodé au Niger. La loi sur la mobilisation générale permet de réquisitionner le pays. La peine de mort et le bagne de Tanezrouft permettent de faire taire ceux qui ne suivraient pas. Troisième étape: payer. Un quart des dépenses publiques part déjà à l’armée. Quatrième étape, celle que tout le reste prépare: la Constitution permet au président de déclarer la guerre en cas d’agression effective ou imminente. L’état de guerre suspend alors la Constitution, lui confie tous les pouvoirs et prolonge son mandat jusqu’à la fin du conflit. Chaque déclaration de Tebboune rapproche un peu plus l’Algérie de ce seuil, et le dernier pas ne demande qu’un incident.

Tebboune n’a plus grand-chose à montrer aux Algériens: des files d’attente pour la pomme de terre, un dinar qui vaut presque deux fois moins au marché noir qu’au guichet officiel, un pays isolé. Il lui reste un costume, celui de chef de guerre, et il ne le quitte plus. Son mandat s’achève en 2029. Il ne lui reste que trois ans pour transformer une rhétorique en état d’exception, et il a déjà en main tout ce qu’il faut pour le faire: l’ennemi désigné, le casus belli rédigé, les lois votées, les crédits débloqués. Tebboune ne serait pas le premier dirigeant à chercher dans une guerre ce que les urnes ne lui garantissent plus. Jusqu’ici, ses batailles se livrent dans les meetings, les communiqués et les plateaux de la télévision d’État. Mais un homme qui n’a plus que la guerre pour sauver son fauteuil finit tôt ou tard par être tenté de passer à l’acte. Le jour où il franchira le pas, il découvrira que le «rapport de force» dont il se gargarise depuis 2021 se mesure sur le terrain, pas dans les journaux.