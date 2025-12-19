Tanger: le nouveau parc de transport urbain à l’épreuve

Le nouveau parc de transport urbain mis en service dimanche dernier dans le cadre de l’application du nouveau modèle de gestion déléguée du transport public par bus dans la ville de Tanger aurait mal démarré.

En effet, d’après les sources du quotidien Assabah, qui rapporte l’information dans son édition du week-end des 20 et 21 décembre, «le conducteur d’un bus de la nouvelle flotte a découvert au moment de sa pause obligatoire que l’engin, qui n’était pas équipé de dispositifs anti-vol électroniques, a fait l’objet de vol d’équipements».

Cet incident suscite une vive polémique, le journal pointant du doigt l’absence d’agents de sécurité pour surveiller le réseau. Une faille jugée préoccupante alors que Tanger, la capitale du Détroit, s’apprête à accueillir de nombreux visiteurs africains dans le cadre de la CAN 2025.

Succédant à l’opérateur espagnol Alsa, un groupement franco-marocain assure désormais la gestion du transport urbain à Tanger et Asilah avec une flotte flambant neuve. Placée sous la supervision du ministère de l’Intérieur, cette transition s’inscrit, selon le quotidien Assabah, dans le cadre des préparatifs structurants du Royaume pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030.

Le modèle mis en place à Tanger, explique le quotidien, permet à la Société de développement local (SDL) Tanja Mobilité d’acquérir les bus et les équipements, pour assurer la continuité du service public, alors que l’Établissement de coopération intercommunale (ECI) «Al Boughaz» s’occupe de la planification, du suivi et du contrôle, tandis que la nouvelle entreprise assure l’exploitation et l’entretien.

Le nouveau parc de transport, ayant coûté un investissement de l’ordre de 806 millions de dirhams, est composé de 280 bus dotés de systèmes embarqués modernes et innovants, pour renforcer le droit à la mobilité et garantir un service public à la hauteur des attentes des populations de la région et de ses visiteurs.