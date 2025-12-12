Tanger lance la phase expérimentale des nouveaux bus de transport urbain

Les premiers bus du nouveau réseau de transport urbain à Tanger sont en phase expérimentale. (S.Kadry/Le360)

Tanger a lancé la phase expérimentale des premiers bus du nouveau réseau de transport urbain. Une série de tests initiaux a été menée dans les principales artères et places de la ville, en préparation de leur mise en service officielle prévue dans les prochaines semaines.

Cette opération est supervisée par les experts et responsables de la société de développement local «Tanger Mobilité», au sein d’un espace spécialement dédié aux nouveaux véhicules récemment réceptionnés.

Dans cette première étape, des conducteurs professionnels ont également été mobilisés afin de se familiariser avec les systèmes embarqués et les technologies avancées dont sont dotés ces bus.

Formations intensives et essais sur le terrain

Les conducteurs ont bénéficié de sessions de formation intensives encadrées par des spécialistes, en prévision des essais techniques portant sur la sécurité et l’état de préparation des bus.

Les experts ont accompagné ces conducteurs lors de tournées expérimentales couvrant plusieurs points stratégiques de la ville, notamment la gare du train à grande vitesse Al-Boraq, la plage municipale, le corniche de Merkala, le quartier de Mesnana, ainsi que les abords du grand stade de Tanger.

Au cours de ces trajets, les chauffeurs ont pu découvrir les principales innovations équipant les nouveaux bus, parmi lesquelles le système SAEV permettant de gérer l’activité en temps réel, ainsi que le système de billetterie et de gestion des lignes.

Ces bus sont également en cours d’équipement avec des technologies de dernière génération: paiement électronique, caméras de surveillance, système de géolocalisation et solutions de suivi du trafic.

Des conducteurs professionnels testent les nouveaux bus urbains de Tanger. (S.Kadry/Le360). le360

L’objectif est de renforcer la qualité des services de transport public et de faciliter les déplacements des habitants comme des visiteurs, avant l’entrée en service officielle dans les jours à venir.

Ce vaste projet revêt une importance particulière à l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, dont la ville accueillera une partie des rencontres.