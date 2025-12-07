Coupe d’Afrique, Mondial...La plus grande pépinière de gazon sportif d’Afrique prend racine près de Tanger

Dans la campagne tangéroise, entre Chrafa et Aïn Dalia, une vaste étendue verte intrigue le voyageur. Ce n’est ni un terrain agricole ni un projet de golf, mais la plus grande pépinière de gazon sportif jamais créée dans le pays et même du continent. Fruit du travail de l’entreprise marocaine Somecotrad, ce site s’étend sur près de 12 hectares, l’équivalent de plus de 17 terrains de football aux standards internationaux. C’est ici que pousse le Paspalum TE Platinum, une variété haut de gamme devenue la signature des stades marocains. Ces derniers mois, des camions chargés de bandes de gazon quittent régulièrement le village de Boukador, le long de la route provinciale 4602 en périphérie de Tanger, pour approvisionner les enceintes qui accueilleront les prochains événements footballistiques majeurs, tandis que les experts de la FIFA et de la CAF ont salué la qualité exceptionnelle de cette production locale.

Sur ce vaste site, le gazon poursuit sa croissance dans des conditions contrôlées. Le terrain accueille certaines des variétés les plus performantes utilisées dans les stades internationaux, dont le type particulièrement recherché de Paspalum TE Platinum. Parmi les terrains servis, les enceintes devant accueillir prochainement les matchs de la Coupe d’Afrique des Nations.

Selon des informations obtenues sur place, le gazon cultivé à Boukador a obtenu la note maximale de la part des experts de la Confédération africaine de football (CAF) et de la FIFA. Cette évaluation a suivi la visite du président de la FIFA au Grand Stade de Tanger il y a quelques semaines. Interrogé par Le360, Zakaria Chennaf, ingénieur agronome responsable du site, explique que cette pépinière a été conçue selon des standards internationaux. Elle a déjà permis de fournir et d’équiper plusieurs stades majeurs, dont le Grand Stade de Tanger, le complexe Moulay Abdellah à Rabat, le stade Moulay Hassan ou encore le Stade Al-Barid, en plus de nombreux terrains d’entraînement répartis à travers le pays.

L’ingénieur souligne que le gazon naturel cultivé à Boukador possède des caractéristiques particulièrement adaptées au climat local: une forte résistance à la salinité, une consommation d’eau réduite et une capacité de croissance optimale même en conditions d’ombre. Zakaria Chennaf conclut en affirmant que le gazon de Boukador répond pleinement aux exigences de la FIFA. Il rappelle que cette variété utilisée à Tanger a déjà été adoptée dans plusieurs stades internationaux, notamment au Qatar lors de la Coupe du monde 2022.