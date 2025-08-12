Société

Préparatifs de la CAN et de la Coupe du monde: Tanger accélère le réaménagement de ses trottoirs, l’accessibilité en prime

أشغال تبديل رصيف شوارع وأزقة طنجة إستعدادا لكأس إفريقيا

Réhabilitation des trottoirs de la ville de Tanger. (S.Kadry/Le360)

Par Said Kadry
Le 12/08/2025 à 10h12

VidéoÀ quelques mois de la Coupe d’Afrique des Nations et à cinq ans de la Coupe du monde 2030, Tanger se métamorphose. La ville du Détroit multiplie les chantiers pour rénover ses trottoirs, aménager ses espaces verts et moderniser son mobilier urbain, avec l’ambition d’offrir un visage attractif de la cité et accessible à tous.

Depuis plusieurs semaines, les trottoirs des rues et ruelles de Tanger se sont mués en un vaste chantier où des entreprises sont à pied d’œuvre pour achever les travaux d’aménagement. Objectif: offrir un modèle urbain alliant esthétique et service au profit des habitants et des visiteurs.

Les travaux de rénovation se poursuivent dans plusieurs axes de la ville, touchant notamment les avenues du Mexique, Al-Massalla, de Belgique, de Hollande et de Fès, ainsi que les ruelles attenantes aux rues Pasteur, Omar Ibn Al-Khattab, Al-Mutanabbi et Allal Ben Abdellah, sous la supervision directe de la Wilaya de Tanger. Des budgets conséquents ont été mobilisés pour ces travaux, inscrits dans un programme global préparatoire à l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations, puis de la Coupe du monde 2030.

Les autorités ambitionnent de transformer les artères et ruelles du centre-ville en points d’attraction majeurs pour les visiteurs et touristes, ainsi qu’en espaces d’accueil pour les supporters africains qui viendront encourager leurs équipes nationales lors de la CAN.

Parallèlement à la rénovation des trottoirs, la Wilaya de Tanger a lancé un projet inédit au niveau national visant l’aménagement des arbres des rues, selon des techniques innovantes et des normes internationales en matière de plantation et de protection. Le projet comprend notamment l’installation d’une résine spéciale autour des troncs afin de garantir solidité et esthétisme, tout en préservant les besoins naturels des arbres.

