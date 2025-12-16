154 bus dernier cri injectés dans le réseau urbain de Fès

Fès entre dans une nouvelle ère de mobilité. Le lundi 15 décembre, 154 bus neufs ont été mis en service, donnant un souffle nouveau au réseau urbain de la ville.

La cérémonie s’est déroulée sous la supervision du wali de la région Fès-Meknès et gouverneur de Fès, Khalid Aït Taleb, en présence du président du conseil régional, Abdelouahed El Anssari, et du président du conseil communal, Abdeslam Bekkali.

Ce lancement constitue une première étape d’un projet plus vaste, qui prévoit l’intégration progressive de 268 bus sur toutes les lignes. Pour Abdeslam Bekkali, président du conseil communal de Fès, ce projet est avant tout une question d’équité et de proximité. Il souligne que ces nouveaux bus permettront de mieux relier les quartiers aux centres vitaux, comme les hôpitaux, les infrastructures sportives et les pôles commerciaux.

«Le transport constitue une pierre angulaire du développement urbain, notamment dans les grandes villes, en jouant un rôle central dans la mise en place d’un système de transport public moderne et efficace», explique-t-il.

Le président insiste également sur le changement de modèle de gestion: les bus appartiennent désormais à la collectivité et non au secteur privé, un tournant majeur pour la ville.

«L’adoption d’un nouveau modèle basé sur la propriété collective représente un véritable tournant. Ce système ne profitera pas seulement à Fès, mais s’étendra à 13 communes voisines, dans un rayon de 20 à 40 kilomètres, contribuant au développement territorial et à la modernisation de l’espace urbain», précise-t-il.

L’initiative est supervisée par le ministère de l’Intérieur et coordonnée avec le conseil régional Fès-Meknès, la préfecture et la commune de Fès, dans le but d’améliorer l’offre de transport, de faciliter les déplacements et de répondre aux besoins d’une ville en pleine expansion.

Le projet mobilise un budget total supérieur à 620 millions de dirhams, dont environ 230 millions apportés par le conseil régional Fès-Meknès. Il concerne également les villes de Meknès, Taza et Taounate et s’inscrit dans le cadre des directives royales visant à améliorer les services publics et à renforcer la justice territoriale.

Côté technique, les bus sont conçus pour offrir confort et accessibilité. Mohamed Amine Sekkat, directeur général de la société «Issal Fès», explique que chaque véhicule de 12 mètres respecte les standards internationaux et est équipé de technologies modernes, comme les systèmes de surveillance des tickets et les solutions numériques pour l’achat à distance. Le plancher peut s’abaisser pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite, tandis que chauffage et climatisation assurent un trajet confortable pour tous.

À terme, l’intégration complète des 268 bus promet d’améliorer la régularité des lignes, la qualité du service et l’expérience des usagers. Pour Fès, ce projet n’est pas seulement un ajout de véhicules. Il marque une avancée majeure vers un transport urbain moderne, efficace et au service de tous les habitants.