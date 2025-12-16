À Fès une Fan zone flambant neuve se prépare à accueillir les supporters pour la CAN 2025

Fès se prépare à accueillir les supporters dans sa Fan zone pour la CAN 2025. (Y.Jaoual/Le360)

Dans le cadre des préparatifs liés à l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations, les travaux de la Fan zone de Fès avancent à un rythme soutenu. Implanté à l’Oued Fès, ce projet a atteint un taux d’avancement supérieur à 90%, traduisant la mobilisation des acteurs locaux pour assurer la pleine réussite de cet événement sportif majeur.

Supervisé par la Société Fès Région Aménagement, le projet s’étend sur près de 39.000 m² et a été conçu selon les normes internationales applicables aux Fan zones. «L’objectif est de créer un espace multifonctionnel capable d’accueillir les grandes manifestations sportives, mais aussi de devenir un lieu de vie actif tout au long de l’année», déclare Amine Ahlafi, ingénieur en charge du projet.

La Fan zone sera équipée d’écrans géants permettant la retransmission de l’ensemble des rencontres de la CAN. Des espaces dédiés aux enfants, des aires de jeux et des zones interactives viendront enrichir l’expérience des visiteurs. «Des stands de restauration mettront à l’honneur la cuisine fassie et marocaine, en plus de spécialités africaines, afin de refléter la diversité culturelle du continent», ajoute-t-il.

Le site intégrera également des espaces réservés à la presse et aux invités VIP, des zones d’animation et de maquillage pour enfants, ainsi que des équipements essentiels comprenant des toilettes publiques, des aires de repos et des infrastructures garantissant la sécurité et la fluidité des déplacements. «Tout a été pensé pour offrir une expérience confortable et sécurisée aux visiteurs», assure Amine Ahlafi.

Préparation de la Fanzone de Fès.. le360

L’accès à la Fan zone sera gratuit durant toute la durée de la compétition, sur décision de Fès Région Aménagement, en coordination avec la wilaya et les partenaires institutionnels. «Il s’agit d’un choix fort pour permettre à la population locale et aux visiteurs de profiter pleinement de cet espace», souligne le responsable du projet.

Au-delà de la CAN, la Fan zone s’inscrit dans une logique de durabilité. «Après les compétitions, le site sera transformé en place publique dédiée à la détente, au sport et aux animations culturelles, tout en pouvant accueillir des prières collectives lors des fêtes religieuses», précise-t-il.

Souhaitant valoriser l’identité locale, Amine Ahlafi indique que le design architectural adopte un cachet typiquement fassi, avec une mise en valeur de l’artisanat traditionnel, notamment la broderie fassie, intégrée dans les revêtements de sol et la décoration des accès, conférant au projet une signature culturelle forte.

Dans la même dynamique, d’autres Fan zones sont en cours de réalisation dans plusieurs villes de la région Fès-Meknès, notamment Ifrane, El Hajeb, Azrou, Sefrou, Meknès et Taza. Une initiative visant à permettre à l’ensemble des habitants de la région de vivre pleinement cette fête du football africain, organisée au Maroc.