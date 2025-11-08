Fès: le jardin «Bab el Amer» rouvre ses portes après cinq ans de réhabilitation

Au cœur de Fès, un havre de verdure vient de rouvrir ses portes. Mardi à 18h, le parc «Bab el Amer» a été officiellement inauguré, après 5 années de travaux de réhabilitation intensive. Sur 5 hectares, il offre désormais aux habitants et aux visiteurs un espace de promenade, de détente et de loisirs, en plein écrin historique.

Le parc doit son nom à la porte monumentale «Bab el Amer», édifiée par les Mérinides en 1276. Cette porte, qui constituait autrefois l’entrée occidentale de la ville, reliait la médina aux quartiers commerçants et culturels. Aujourd’hui, elle donne son nom à ce parc stratégique.

La force de ce poumon vert réside dans sa position privilégiée: situé le long des remparts historiques, à quelques pas de la place des Alaouites et du quartier des Mellahs, le parc «Bab el Amer» fait le lien entre Fès el-Bali (le centre historique) et Fès el-Jdid (la ville nouvelle), créant ainsi un espace où passé et présent se répondent.

Sa réhabilitation a été pensée dans le respect de son identité historique, tout en offrant un espace moderne et fonctionnel. De larges allées piétonnes traversent des espaces verts plantés de végétation locale, entretenue grâce à un système d’irrigation durable. Des fontaines et plusieurs bassins viennent compléter le décor, créant autant de zones propices à la promenade qu’à la pause, pour simplement s’asseoir et profiter du cadre.

Lors de l’inauguration du parc «Bab el Amer», Fouad Serghini, architecte en charge du projet et directeur de l’Agence pour le développement et la réhabilitation de Fès, a partagé sa vision de cet espace. «Bab el Amer est un jardin spécial, il occupe une place prépondérante dans la ville», confie-t-il. «Ce parc est situé juste à côté du palais royal et au cœur de quartiers historiques. Il existait depuis longtemps, mais il fallait le remettre en valeur, tout en respectant son passé et son architecture».

Lire aussi : Fès investit plus de 300 millions de DH pour moderniser son assainissement et verdir la ville

Aujourd’hui, le parc s’étend sur 5 hectares. On y trouve de larges allées de promenade, des jardins plantés d’essences locales et même des installations d’eau à plusieurs niveaux. Au-delà de l’éclairage et des caméras de surveillance qui ont été installés pour permettre au grand public de profiter du lieu en toute sécurité, de jour comme de nuit, tout a été pensé pour en faire un espace accueillant et vivant.

«Le projet a demandé 5 années de travail et 34 millions de dirhams», explique Fouad Serghini. «Nous avons mobilisé une équipe complète: ingénieurs, paysagistes, spécialistes de l’eau, mais aussi artisans et entreprises locales. Chacun a mis la main à la pâte pour que le parc soit beau et vivant».

Lire aussi : Oujda retrouve son éclat après la réhabilitation de trois places publiques

Après des années de rénovation soutenue, le résultat saute aux yeux. Ce travail méticuleux a transformé le parc Bab el Amer en véritable poumon vert pour le quartier, reliant Fès el-Bali à Fès el-Jdid. Il peut désormais accueillir des manifestations culturelles, artistiques et de loisirs, rappelant l’animation qui régnait autrefois sur la place Boujloud, avant que ses précédents réaménagements n’en modifient les usages.

افتتاح حديقة باب لامر بفاس. le360