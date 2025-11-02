Economie

Casablanca: les travaux de réhabilitation des rues de Hay Hassani s’accélèrent

Une vue des travaux de réhabilitation des rues et ruelles de Hay Hassani à Casablanca. (K.Sabbar/Le360)

Par Hafida Ouajmane et Khadija Sabbar
Le 02/11/2025 à 12h43

VidéoLes chantiers de réaménagement se multiplient dans plusieurs quartiers de Hay Hassani, à Casablanca. Avec une enveloppe de 6 millions de dirhams, le conseil d’arrondissement mène un vaste programme de réhabilitation des rues et ruelles dégradées, visant à améliorer la circulation et le cadre de vie des habitants.

Les travaux de réhabilitation des rues et ruelles de Hay Hassani à Casablanca se poursuivent à un rythme soutenu. Objectif: remédier à la dégradation avancée du réseau routier, conséquence de plusieurs années de négligence.

Selon Tahiri Al Youssfi, président du conseil d’arrondissement de Hay Hassani, ce programme s’inscrit dans le cadre d’un plan global de remise à niveau urbaine initié par la commune.

Doté d’une enveloppe d’environ 6 millions de dirhams, ce programme de réaménagement est en cours de déploiement à travers plusieurs zones de la circonscription, note-t-il, dans une déclaration pour Le360.

Plusieurs quartiers concernés par la réhabilitation

Le responsable a ajouté que ce montant est spécifiquement destiné à la réhabilitation des ruelles depuis la zone de Hay Hassani jusqu’au quartier Nassim.

Les premières interventions ont concerné le quartier CIL, où six à sept ruelles ont déjà été réparées. Les travaux se poursuivent actuellement sur le boulevard Moulay Touhami, au niveau du quartier Mazola, plus connu sous le nom de «Douar Jamaâ», un axe central de Hay Hassani.

Après la réhabilitation du quartier CIL, les équipes ont entamé la remise à niveau de Derb El Warda et Derb Al Houria, où les chaussées fortement dégradées ont été réparées.

أشغال إعادة تهيئة شوارع وأزقة الحي الحسني تتواصل بوتيرة متسارعة
Les travaux de réhabilitation des rues et ruelles du Hay Hassani à Casablanca. (K.Sebbar/Le360). خديجة صبار

Dès la semaine prochaine, de nouveaux chantiers seront lancés dans plusieurs zones: Al Azhar, Haj Fateh, Zoubir, Beauséjour, El Oulfa, Lissasfa et Nassim, poursuit-il.

Vers une réhabilitation globale du quartier Riad El Oulfa

Le président du conseil d’arrondissement a également annoncé le lancement imminent d’un vaste chantier dans le quartier Riad El Oulfa, en coordination avec la commune de Casablanca.

Ce projet vise à doter le quartier d’une voirie entièrement rénovée, incluant le grand boulevard principal, appelé à connaitre une métamorphose.

Cette opération de réhabilitation, visible dans plusieurs quartiers de Hay Hassani, s’inscrit dans la dynamique de modernisation urbaine engagée par la métropole afin d’améliorer la circulation, la sécurité et le cadre de vie des habitants.

Par Hafida Ouajmane et Khadija Sabbar
Le 02/11/2025 à 12h43
#réaménagement de la ville#Casablanca#Hay Hassani#travaux#réhabilitation

Société

Economie

Société

Economie

