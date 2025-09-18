Fès investit plus de 300 millions de DH pour moderniser son assainissement et verdir la ville

Fès franchit un cap majeur dans sa modernisation urbaine avec le lancement de deux projets structurants, mobilisant un budget global de plus de 300 millions de dirhams. Ces initiatives visent à renforcer la résilience de la capitale spirituelle face aux inondations, moderniser son réseau d’assainissement liquide et promouvoir une approche écologique innovante, écrit le quotidien L’Economiste dans son édition du vendredi 19 septembre.

Les projets ont été officiellement inaugurés par Abdelghani Sabbar, wali de la région Fès-Meknès et gouverneur par intérim de la préfecture de Fès, en présence de responsables locaux, d’élus et de représentants des services déconcentrés de l’État.

Le premier chantier concerne la construction du collecteur principal Oued Fès. La première phase, estimée à 200 millions de DH sur un investissement global de 400 millions, prévoit la réalisation de 4 kilomètres de galeries d’assainissement, avec des sections allant de 4,00 x 3,50 m à 4,00 x 4,00 m et une profondeur maximale de 32 mètres, explique L’Economiste. Cette infrastructure permettra de détourner près de 90% des eaux usées actuellement évacuées sous la médina de Fès, site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, contribuant ainsi à sa protection contre les risques environnementaux et structurels.

Le projet prévoit également la suppression définitive de la station de pompage de Doukkarat, l’une des plus importantes du royaume, qui présentait des risques en cas de panne ou de coupure électrique, lit-on. La nouvelle installation permettra un acheminement direct vers la station d’épuration des eaux usées (STEP), réduisant ainsi la pression sur les infrastructures existantes et améliorant la sécurité du système.

Le second projet, portant sur la construction des collecteurs Miyet et Himmer, couvre une longueur totale de 8 kilomètres avec une section de 2,80 x 2,80 m et une profondeur de 13 mètres. D’un coût de 151 millions de DH, il vise à renforcer le réseau d’assainissement dans le sud de la ville, à regrouper les antennes existantes et à soulager les collecteurs actuellement en service. Mohamed Chaoui, directeur général de la Société régionale multiservices (SRM) Fès-Meknès, a insisté sur la dimension stratégique de ces projets: «Ils accompagnent le développement urbain, renforcent la résilience face aux inondations et améliorent la qualité de vie des habitants.»

Dans le cadre de sa stratégie de développement durable, Fès innove également en matière de gestion des ressources en eau. Plusieurs espaces verts de la ville (jardins publics, ronds-points fleuris et zones arborées des grandes artères) seront désormais irrigués grâce à des eaux usées traitées. Porté par l’ancienne Régie autonome de distribution d’eau et d’électricité de Fès (RADEEF), en collaboration avec les autorités locales et les élus, ce projet illustre une démarche d’économie circulaire et de gestion intégrée de la ressource en eau.

Le système repose sur un traitement avancé des eaux usées dans la STEP de Fès, avant leur redirection vers les circuits d’arrosage. Cette initiative permet non seulement de réduire la pression sur les ressources en eau potable, mais contribue également à l’entretien et à l’expansion des espaces verts urbains, répondant ainsi aux défis du changement climatique et du stress hydrique croissant.