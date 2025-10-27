Oujda retrouve son éclat après la réhabilitation de trois places publiques

Oujda se réinvente à travers la rénovation de ses places emblématiques.(M.Chellay/Le360)

Oujda connaît un véritable renouveau urbain avec la réhabilitation de trois grandes places publiques: Jeddah, Ziri Ben Attia et 9 Juillet. Ces aménagements, réalisés pour un coût global avoisinant 5 millions de dirhams, s’inscrivent dans un vaste programme d’amélioration du cadre de vie et de modernisation des espaces publics.

Le wali de la région de l’Oriental, Khatib El Hebil, a présidé la cérémonie d’inauguration début octobre, en présence d’élus, de responsables locaux et de représentants de la Société de développement local Oujda Aménagement, chargée de la réalisation des travaux.

La place Jeddah, un cœur urbain qui bat de nouveau

Au centre du boulevard Mohammed V, la place Jeddah a retrouvé son éclat d’antan à la faveur d’un vaste chantier de rénovation. Sur une superficie de 9.000 mètres carrés, la place se distingue désormais par de nouveaux revêtements, un éclairage moderne, des fontaines contemporaines et des espaces verts soigneusement agencés.

Ce lieu emblématique, longtemps au cœur de la vie urbaine, redevient aujourd’hui un espace de rencontre et de détente pour les habitants et les visiteurs, conjuguant esthétique et fonctionnalité.

La place du 9 Juillet, symbole de coexistence culturelle

La place du 9 Juillet, d’une superficie de 4.000 m², a également bénéficié d’importants travaux d’aménagement: renforcement du couvert végétal, rénovation de l’éclairage et remise en service des fontaines, en cohérence avec le projet de requalification du boulevard Mohammed VI.

Située entre l’église historique Saint-Louis et la mosquée Fatima Oum El Banine, la place illustre de manière saisissante le dialogue spirituel et culturel qui caractérise Oujda, ville de mémoire et de coexistence.

Ces réalisations traduisent la volonté des autorités locales de faire des espaces publics des lieux de convivialité, de repos et d’interaction sociale, tout en respectant le cachet architectural et symbolique de la cité.

Grâce à ces chantiers, Oujda redevient une ville lumineuse, accueillante et vivante, où les places publiques, désormais réaménagées, incarnent la vitalité retrouvée de la capitale de l’Oriental et la volonté de bâtir un avenir à la fois harmonieux et durable.