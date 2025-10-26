Les travaux d’aménagement des entrées de la ville d’Oujda atteignent leur phase finale

La ville d’Oujda connaît une dynamique urbaine renouvelée à l’approche de l’achèvement des travaux d’aménagement de ses principales entrées. Ce vaste chantier est mené par la direction provinciale de l’Équipement et du Transport d’Oujda-Angad, en partenariat avec le ministère de l’Intérieur, le Conseil de la région de l’Oriental, la Wilaya de la région et la commune d’Oujda-Angad.

«Ce projet figure parmi les chantiers structurants de l’année 2025. Il se décline en deux volets principaux: l’aménagement des routes principales et la valorisation des espaces verts», déclare pour Le360 Anouar El Mehyaoui, chef du service des infrastructures de base à la direction provinciale, Le premier volet concerne la route nationale n°17 via l’entrée nord menant à Saïdia, l’entrée sud en direction de Jerada, ainsi que l’entrée ouest reliée à l’autoroute vers Fès.

Le second volet, quant à lui, met l’accent sur la réhabilitation des espaces verts et la création de nouveaux jardins, en réponse aux effets de la sécheresse sur la couverture végétale de la ville.

«Le taux d’avancement du projet avoisine 95%. Les travaux ont été menés dans un délai resserré grâce à la mobilisation de l’ensemble des moyens logistiques et humains nécessaires. Malgré les défis rencontrés, les résultats sont tangibles et conformes au calendrier fixé», souligne Aziz Bouamama, directeur technique et représentant de l’entreprise en charge du chantier.

Lire aussi : Aménagement global de l’avenue Allal El Fassi à Marrakech

Il a également tenu à souligner que l’ensemble des compétences mobilisées pour ce chantier sont 100% marocaines. Ce projet devrait, selon plusieurs observateurs, renforcer l’attractivité de la ville d’Oujda, améliorer la qualité de ses infrastructures et consolider son image de cité conjuguant authenticité et modernité, tout en affirmant son statut de capitale de la région de l’Oriental.