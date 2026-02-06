Transport urbain à Agadir: vers un nouvel appel d’offres pour la gestion déléguée

Le retard dans l’annonce du nom de l’entreprise chargée de la gestion du secteur du transport urbain et périurbain à Agadir s’explique par le manque de satisfaction vis-à-vis des offres présentées par les deux sociétés en compétition. C’est ainsi que le quotidien Al Akhbar annonce dans son édition du week-end du 7 et 8 février que la Société de développement local Grand Agadir pour le transport et les mobilités urbaines s’oriente désormais vers le lancement d’un nouvel appel d’offres qui devrait être annoncé dans les prochaines semaines.

Initialement, l’annonce de la société adjudicataire devait intervenir il y a plusieurs semaines, à la suite de l’expiration du contrat de gestion déléguée avec l’entreprise qui assurait ce service depuis quinze ans. Ce contrat est arrivé à son terme le 16 décembre dernier. Toutefois, le processus n’a pas abouti en raison des réserves émises à l’égard des dossiers techniques et financiers présentés par les deux candidats.

L’ouverture des plis avait permis de retenir les dossiers de deux sociétés, à savoir la société marocaine Supratours, filiale de l’Office national des chemins de fer, et le groupe espagnol Otasa. La concurrence s’est ainsi limitée à ces deux opérateurs en vue de choisir celui qui serait chargé d’assurer la gestion du transport urbain et périurbain dans les communes du Grand Agadir pour une durée de dix ans, lit-on dans Al Akhbar.

La commission technique compétente a poursuivi l’examen approfondi des propositions soumises par les deux entreprises. Lors des phases suivantes, les offres ont été analysées aussi bien sur le plan financier que technique, en s’appuyant sur des critères rigoureux incluant les performances attendues, la maintenance des équipements, la gestion des risques, la qualité des services proposés ainsi que le degré de digitalisation prévu pour le secteur. Les cahiers des charges imposaient également l’intégration de technologies modernes, notamment des systèmes intelligents de contrôle et de suivi, des dispositifs numériques d’information des usagers, des caméras de surveillance et des services d’internet mobile à bord des bus. Après plusieurs mois d’évaluation par des spécialistes et des experts, il est apparu que les propositions ne répondaient pas de manière satisfaisante aux exigences fixées.

Il convient de rappeler que le Groupement des collectivités territoriales chargé du transport et des mobilités urbaines et périurbaines du Grand Agadir avait lancé, il y a quelques mois, un appel d’offres portant sur le contrat de gestion déléguée du service public de transport par bus. À travers cette procédure, les autorités locales recherchent un opérateur d’envergure capable d’assurer la gestion des bus classiques ainsi que des bus à haut niveau de service, circulant sur des voies dédiées, pour une période de dix ans. Cette réforme intervient dans un contexte où le transport urbain demeure l’un des principaux défis auxquels fait face la ville d’Agadir et ses communes voisines.

Le nouveau système de gestion du transport par bus, incluant les bus standards et les bus à haut niveau de service, devait entrer en service le 16 décembre dernier, après l’achèvement des procédures préparatoires et la signature du contrat définitif avec l’opérateur sélectionné. Le retard dans la désignation de la société gestionnaire a toutefois conduit à la prolongation du contrat avec l’entreprise qui assurait auparavant ce service, et ce malgré l’expiration officielle de son engagement.

Par ailleurs, la ville d’Agadir a déjà réceptionné, ces dernières semaines, un nouveau parc d’autobus destinés à renforcer le réseau de transport urbain. Ces véhicules, importés de Chine, portent le nombre total du nouveau parc à 247 bus, appelés à desservir l’ensemble du Grand Agadir ainsi que plusieurs communes avoisinantes. Les autorités locales prévoient également la réception de 60 autobus supplémentaires au cours du mois de mars prochain.

En parallèle, 30 bus à haut niveau de service circulent déjà sur une ligne structurante reliant le port d’Agadir au quartier de Tikiouine, en traversant plusieurs zones urbaines sur un trajet de 15,5 kilomètres. Ce projet s’inscrit dans une stratégie globale visant à moderniser l’offre de transport public, améliorer la mobilité urbaine et répondre à la croissance démographique et économique que connaît la région.