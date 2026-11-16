Selon le quotidien, dans son édition du mardi 17 novembre, les composantes de l’opposition à la Chambre des représentants ont imposé une domination quasi totale sur le débat politique. À sa tête, le Parti de la Justice et du Développement oriente le rythme des échanges et donne le ton du débat public. En face, la majorité gouvernementale, conduite par le Parti Authenticité et Modernité, paraît sur la défensive, minée par l’érosion de la cohésion de la coalition et par la perte d’influence de certaines de ses composantes historiques. Affaiblie par ses contradictions internes, elle affronte une opposition qui n’exerce plus un simple contrôle occasionnel, mais fonctionne comme une véritable «ruche» politique et législative, avec une répartition méticuleuse des rôles entre ses parlementaires au sein des commissions permanentes, surtout lors des débats animés sur les budgets sous-sectoriels.

Ces offensives ne visent pas que les politiques du gouvernement, elles s’étendent aussi aux institutions constitutionnelles. Le Conseil national des droits de l’Homme en a fait les frais lors de la présentation de son budget, la députée du PJD Amina Maelainine accusant sa présidente de violer des conventions internationales relevant du cœur de son activité. Dans ce contexte, la majorité a semblé incapable de suivre le rythme: à de rares exceptions près, quelques ministres et députés défendent péniblement le bilan, tandis que le reste de la coalition garde un silence quasi total. Certains observateurs vont jusqu’à estimer que l’Exécutif serait prêt à offrir au PJD les élections communales sur un plateau.

Le journal voit dans cette situation la «seconde mi-temps» d’un match commencé après la Constitution de 2011. À l’époque, le PJD dirigeait le gouvernement, tandis que le PAM menait l’opposition. Aujourd’hui, les rôles se sont inversés: le PAM tient les rênes d’un gouvernement censé être politiquement fort, comme l’affirmait la cheffe du gouvernement lors de la formation de la majorité, mais la réalité révèle une faiblesse flagrante dans l’harmonisation des visions et du discours. Plusieurs alliés semblent absents du paysage politique. C’est le cas du Parti de l’Istiqlal, dont les ministres et parlementaires font figure de «passagers absents». L’éviction d’un ministre juste après la formation du gouvernement a été un coup dur pour le moral de ses troupes, et le parti traverserait une colère silencieuse, nourrie par le retour de la logique d’accès aux portefeuilles et de visages familiers, au détriment du renouvellement des élites.

L’USFP et le PPS paraissent eux aussi en retrait des grandes batailles entre le PJD et le PAM. Le PPS garde un lien solide avec le PJD, avec lequel il a participé à deux gouvernements, et l’USFP une relation privilégiée avec le RNI, dont elle a soutenu la direction du gouvernement précédent, ce qui explique qu’elle se sente moins concernée par la défense du PAM que par celle des secteurs qu’elle gère.

Pour Al Ahdath Al Maghribia, la fragilité de la majorité tient au manque d’homogénéité structurelle entre ses composantes, malgré l’ambition de départ d’une coalition «politique par excellence». Ce renversement symbolique et politique soulève une question: la majorité actuelle saura-t-elle assimiler les règles de ce nouveau chapitre du jeu démocratique, pendant que le PJD retrouve avec férocité son rôle de chef de file de l’opposition?