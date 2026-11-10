Parlement: l’opposition exige du gouvernement un traitement plus sévère pour réformer un «système de santé catastrophique»

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Youns Bjijou et Mustapha Ibrahimi, président de la Commission des secteurs sociaux au Parlement lors du débat du 10 novembre 2026. (Y.Mannan/Le360).

L’examen du budget de la Santé et de la Protection sociale pour 2027 a donné lieu, ce mardi 10 novembre à la Chambre des représentants, à un débat sur les moyens de redresser l’hôpital public. Si la majorité a défendu les investissements et les réformes annoncés, l’opposition a pointé les insuffisances de l’offre de soins et promis un contrôle accru de l’action gouvernementale.

Présenté le 5 novembre par le ministre Youns Bjijou devant la commission des secteurs sociaux, le projet de budget prévoit une enveloppe de 45,36 milliards de dirhams, contre 42,36 milliards en 2026, soit une progression d’environ 7,1%.

Au nom du Parti authenticité et modernité (PAM), Mohamed Touimi Benjelloun a mis en avant la modernisation des établissements existants et la construction de nouvelles structures. Les projets comprennent notamment un nouveau centre hospitalier universitaire (CHU) à Casablanca et la transformation des centres hospitaliers de Settat et de Kénitra en CHU.

Les crédits de paiement consacrés à l’investissement s’élèvent à 14,49 milliards de dirhams. Cette enveloppe couvre l’ensemble du programme d’investissement du ministère, et non les seuls projets universitaires cités. Elle comprend 6,14 milliards destinés à la construction, à la rénovation et à l’équipement des établissements hospitaliers.

Le projet prévoit également la création de 8.000 postes budgétaires, dont 2.600 affectés aux groupements sanitaires territoriaux (GST). Leur déploiement doit accompagner la réorganisation de l’offre de soins à l’échelle régionale.

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Au-delà des infrastructures, Mohamed Touimi Benjelloun a insisté sur la qualité de l’accueil, la réduction des délais d’attente et le renforcement de la formation des médecins et des infirmiers. Il a également évoqué l’amélioration de la prise en charge des urgences, à travers la généralisation des services d’aide médicale urgente (SAMU) régionaux, ainsi qu’une meilleure coordination du parcours de soins.

Le député a défendu un rééquilibrage du recours aux soins entre les secteurs public et privé. «Notre objectif est d’atteindre la parité entre les deux secteurs. Cet équilibre passe par le renforcement de l’attractivité des hôpitaux publics», a-t-il déclaré.

La transformation numérique constitue un autre axe de la réforme portée par Youns Bjijou. Le ministère prévoit un système national d’information sanitaire intégré pour améliorer le suivi des patients et la continuité des soins. La consolidation de l’assurance maladie obligatoire (AMO) doit, parallèlement, s’accompagner d’un accès effectif aux prestations et de la préservation de ses équilibres financiers.

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Du côté du Parti de la justice et du développement (PJD), Abdellah Bouanou a dressé un constat sévère du système de santé, qualifiant sa situation de «quasi catastrophique». Le député, également troisième vice-président de la Chambre des représentants, a annoncé une vigilance accrue à l’égard des engagements gouvernementaux.

Il a notamment dénoncé «des défaillances dans l’offre de soins, des lacunes dans la couverture sociale et un manque flagrant d’équité territoriale». Pour l’opposition, l’enjeu sera de mesurer la traduction des moyens annoncés en améliorations concrètes pour les patients.