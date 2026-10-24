Economie

Hôpitaux: les taux d’avancement de 32 projets, région par région

Aperçu des travaux de construction du nouveau complexe hospitalier Ibn Sina de Rabat, le 14 mai 2024. (Photo d'archive, crédit: Yassine Mannan/Le360).

Le projet de loi de finances 2027 détaille l’état des chantiers hospitaliers dans les 12 régions. Le CHU Ibn Sina de Rabat est réalisé à 90% et celui de Laâyoune à 96%. Les CHU de Béni Mellal et d’Errachidia entrent en phase de travaux.

Par Hajar Kharroubi
Le 24/10/2026 à 10h31

Le PLF 2027 prévoit de poursuivre la mise à niveau des 1.600 centres de santé de la deuxième phase du programme de réhabilitation des établissements de soins de santé primaires, avec une enveloppe de 1,8 milliard de dirhams (MMDH). Il prévoit aussi de continuer la réhabilitation et le renouvellement de 90 hôpitaux dans les différentes régions, avec 1,5 MMDH mobilisés en 2027.

Le gouvernement renforce par ailleurs les investissements dans les centres hospitaliers universitaires, pour développer l’offre de soins spécialisés, moderniser les capacités de diagnostic et améliorer la prise en charge des urgences. Les travaux de construction et d’équipement des nouveaux CHU de Béni Mellal, de Guelmim et d’Errachidia se poursuivent, avec 1,6 MMDH mobilisés en 2027. L’enveloppe de 4,6 MMDH prévue pour 2027 finance la suite des chantiers des centres hospitaliers provinciaux et régionaux, ainsi que des hôpitaux psychiatriques, des hôpitaux de spécialités et des hôpitaux de proximité.

Côté chantiers, la note sur la répartition régionale de l’investissement liste les hôpitaux en cours de construction ou de reconstruction dans les 12 régions, avec leur taux d’avancement au 30 juin.

Tanger-Tétouan-Al Hoceïma - À Ouazzane, la reconstruction de l’hôpital provincial (120 lits, 594 millions de dirhams, MDH) est réalisée à 70%, avec 35% du budget consommé (75,73 MDH sont inscrits en 2027). Un service de psychiatrie de 30 lits (103 MDH) est intégré à l’hôpital. Son marché est attribué et 21,13 MDH sont prévus en 2027. Le CHU de Tanger (797 lits) et l’hôpital de spécialités de Tétouan (380 lits) sont déjà en service.

Hôpital des spécialités régional de Tétouan (S.Kadry/Le360).

Oriental - Cinq hôpitaux sont concernés, pour 1.155 lits et 4,03 MMDH. À Nador, l’hôpital provincial de 250 lits (697 MDH) est à 99% pour les travaux de construction, avec 47,5% du budget consommé.

À Taourirt, l’hôpital de 160 lits (785 MDH) est à 35% et 33,2%. 37,09 MDH sont prévus en 2027. À Berkane, l’hôpital de 175 lits (750 MDH) est à 23% et 16,8% (91,51 MDH sont prévus en 2027).

Lire aussi : Dakhla Atlantique, Nador West Med, infrastructures routières: le calendrier et les budgets des grands chantiers

À Guercif, l’hôpital de 190 lits (700 MDH) est à 20% pour le gros œuvre et l’étanchéité, avec 13% du budget consommé. 139,29 MDH sont prévus en 2027. À Oujda, le centre hospitalier régional de 380 lits (1,1 MMDH) est en phase d’appel d’offres pour les gros travaux (102,62 MDH sont inscrits en 2027).

Fès-Meknès - À Meknès, l’hôpital de spécialités de 120 lits (599 MDH) est réalisé à 70%, avec 45,7% du budget consommé. 70 MDH sont prévus en 2027. À Moulay Yaâcoub, le centre hospitalier provincial de 150 lits (621 MDH) est à 35%, pour 21% du budget. 86,3 MDH sont prévus en 2027.

Rabat-Salé-Kénitra - Le CHU Ibn Sina (1.044 lits, 7,31 MMDH) est réalisé à 90%. Son ouverture est prévue en 2026 et 232 MDH sont inscrits en 2027. À Sidi Slimane, le centre hospitalier provincial de 120 lits (700 MDH) est au stade des études, avec 150 MDH en 2027.

Béni Mellal-Khénifra - Le CHU de 520 lits (2,84 MMDH) entre en phase de travaux de construction, avec 2% du budget consommé. Il reçoit 256,37 MDH en 2027, 1,2 MMDH en 2028 et 300 MDH en 2029.

La reconstruction du centre hospitalier régional de 450 lits (1,26 MMDH) est à 50%, avec 17% du budget consommé. 153,8 MDH sont prévus en 2027. L’hôpital psychiatrique de 120 lits (115 MDH) est au stade des études, avec 20,5 MDH en 2027. L’ouverture des CHU de Béni Mellal et d’Errachidia est prévue d’ici 2028.

Casablanca-Settat - À Mohammedia, le centre hospitalier provincial de 250 lits (747 MDH) est en phase d’aménagement du terrain, réalisé à 25%. 1% du budget est consommé et 119,19 MDH sont inscrits en 2027. À Settat (250 lits, 800 MDH) et à Moulay Rachid (160 lits, 750 MDH), les études sont en phase de lancement, avec 195 MDH et 130 MDH inscrits en 2027.

Marrakech-Safi - À Benguerir, l’hôpital provincial de 120 lits (604 MDH) est réalisé à 85%, avec 55,9% du budget consommé. 112,6 MDH sont prévus en 2027. Le centre hospitalier régional de Marrakech (250 lits, 800 MDH) est en phase de lancement des études, avec 62,62 MDH en 2027.

Drâa-Tafilalet - Le CHU d’Errachidia (500 lits, 2,42 MMDH) est en travaux de fouille et de remblai, réalisés à 40%, avec 0,5% du budget consommé. Il reçoit 280 MDH en 2027, puis 1,2 MMDH en 2028. À Zagora, la reconstruction du centre hospitalier provincial de 102 lits (479 MDH) est en cours. 90 MDH sont prévus en 2027.

Souss-Massa - À Ouled Berhil, l’hôpital de proximité de 45 lits (250 MDH) est à 36%, avec 27% du budget consommé. À Tafraout, l’hôpital de proximité de 45 lits (288 MDH) entre en phase de gros œuvre, avec 69,2 MDH en 2027. Le CHU d’Agadir (867 lits) est en service.

(Photos du CHU d’Agadir)

Guelmim-Oued Noun - Le centre hospitalier régional de Guelmim devient CHU. Le projet, d’un coût de 2 MMDH, est réalisé à 66%, avec 27,4% du budget consommé. Son ouverture est annoncée pour 2027 et 610 MDH sont inscrits en 2027.

À Sidi Ifni, l’hôpital provincial de 120 lits (540 MDH) est réalisé à 96%, avec 65,9% du budget consommé. À Tighirt, l’hôpital de proximité de 45 lits (220 MDH) est à 21%, pour 15% du budget.

Laâyoune-Sakia El Hamra - Le CHU de 500 lits (2,8 MMDH) est réalisé à 96%, avec 76% du budget consommé. 260 MDH sont programmés en 2027. Le centre hospitalier régional Moulay Hassan Ben El Mehdi (257 MDH) bénéficie d’une extension avec une unité de maternité de 70 lits. Elle est en phase d’achèvement et d’équipement, avec 31,7% du budget consommé.

Voici à quoi ressemblera le futur CHU de Laâyoune.. DR

Dakhla-Oued Eddahab - L’hôpital de proximité de Bir Gandouz (45 lits, 233,45 MDH) est en phase d’appel d’offres. 70,7 MDH sont inscrits en 2027, 80 MDH en 2028 et 60 MDH en 2029.

RégionLocalitéProjetNatureLitsCoût (MDH)Avancement physique
Avancement budgétaire (%)Phase
Tanger-Tétouan-Al HoceïmaOuazzaneHôpital provincial de OuazzaneReconstruction12059470 %35,0 %Travaux en cours
Tanger-Tétouan-Al HoceïmaOuazzaneService de psychiatrie intégré à l’hôpital de OuazzaneConstruction30103Marché attribué1,3 %Marché attribué
OrientalOujdaCentre hospitalier régional d’OujdaReconstruction3801.100Appel d’offres des gros travaux lancé0,5 %Appel d’offres
OrientalBerkaneHôpital provincial de BerkaneReconstruction17575023 %16,8 %Travaux en cours
OrientalTaourirtHôpital provincial de TaourirtReconstruction16078535 %33,2 %Travaux en cours
OrientalKerssifHôpital provincial de GuercifReconstruction19070020 % (gros œuvre et étanchéité)13,0 %Travaux en cours
OrientalNadorHôpital provincial de NadorReconstruction25069799 % (travaux de construction)47,5 %Travaux en cours
Fès-MeknèsMoulay YaâcoubCentre hospitalier provincial de Moulay YaâcoubConstruction15062135 %21,0 %Travaux en cours
Fès-MeknèsMeknèsHôpital de spécialités de MeknèsConstruction12059970 %45,7 %Travaux en cours
Rabat-Salé-KénitraRabatCHU Ibn SinaReconstruction1.0447.31090 %40,0 %Travaux en cours
Rabat-Salé-KénitraSidi SlimaneCentre hospitalier provincial de Sidi SlimaneReconstruction120700Études en coursÉtudes
Béni Mellal-KhénifraBéni MellalCHU de Béni MellalConstruction5202.840Travaux de construction en phase de démarrage2,0 %Démarrage des travaux
Béni Mellal-KhénifraBéni MellalCentre hospitalier régional de Béni MellalReconstruction4501.26450 %17,0 %Travaux en cours
Béni Mellal-KhénifraBéni MellalHôpital psychiatrique de Béni MellalConstruction120115Études en cours0,0 %Études
Casablanca-SettatMohammediaCentre hospitalier provincial de MohammediaReconstruction250747Aménagement du terrain, 25 %1,0 %Travaux en cours
Casablanca-SettatSettatCentre hospitalier provincial de SettatReconstruction250800Études en phase de lancementÉtudes
Casablanca-SettatCasablanca (Moulay Rachid)Hôpital de Moulay RachidReconstruction160750Études en phase de lancementÉtudes
Marrakech-SafiMarrakechCentre hospitalier régional de MarrakechConstruction250800Études en phase de lancementÉtudes
Marrakech-SafiBenguerirHôpital provincial de BenguerirReconstruction12060485 %55,9 %Travaux en cours
Drâa-TafilaletErrachidiaCHU d’ErrachidiaConstruction5002.420Fouille et remblai, 40 % de l’ensemble des travaux0,5 %Travaux en cours
Drâa-TafilaletZagoraCentre hospitalier provincial de ZagoraReconstruction102479Travaux en cours, sans taux publiéTravaux en cours
Souss-MassaTaliouineHôpital de proximité de TaliouineConstruction80197À l’étudeÉtudes
Souss-MassaTafraoutHôpital de proximité de TafraoutConstruction45288Gros œuvre en phase de lancement1,0 %Démarrage des travaux
Souss-MassaAït MelloulHôpital d’Aït MelloulConstruction80700À l’étudeÉtudes
Souss-MassaTaroudantCentre hospitalier provincial de TaroudantReconstruction250800À l’étudeÉtudes
Souss-MassaOuled BerhilHôpital de proximité d’Ouled BerhilConstruction4525036 %27,0 %Travaux en cours
Guelmim-Oued NounGuelmimCHU de Guelmim (conversion du CHR)Conversion2.00066 %27,4 %Travaux en cours
Guelmim-Oued NounSidi IfniHôpital provincial de Sidi IfniReconstruction12054096 %65,9 %Travaux en cours
Guelmim-Oued NounTighirtHôpital de proximité de TighirtConstruction4522021 %15,0 %Travaux en cours
Laâyoune-Sakia El HamraLaâyouneCHU de LaâyouneConstruction5002.80096 %76,0 %Travaux en cours
Laâyoune-Sakia El HamraLaâyouneCHR Moulay Hassan Ben El Mehdi (extension, unité de maternité)Extension70257En cours d’achèvement et d’équipement31,7 %Finition et équipement
Dakhla-Oued EddahabBir GandouzHôpital de proximité de Bir GandouzConstruction45233,45Appel d’offres relancé0,0 %Appel d’offres
Par Hajar Kharroubi
Le 24/10/2026 à 10h31
#PLF#Budget#Santé#CHU#Régions

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