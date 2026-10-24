Hôpitaux: les taux d’avancement de 32 projets, région par région

Le PLF 2027 prévoit de poursuivre la mise à niveau des 1.600 centres de santé de la deuxième phase du programme de réhabilitation des établissements de soins de santé primaires, avec une enveloppe de 1,8 milliard de dirhams (MMDH). Il prévoit aussi de continuer la réhabilitation et le renouvellement de 90 hôpitaux dans les différentes régions, avec 1,5 MMDH mobilisés en 2027.

Le gouvernement renforce par ailleurs les investissements dans les centres hospitaliers universitaires, pour développer l’offre de soins spécialisés, moderniser les capacités de diagnostic et améliorer la prise en charge des urgences. Les travaux de construction et d’équipement des nouveaux CHU de Béni Mellal, de Guelmim et d’Errachidia se poursuivent, avec 1,6 MMDH mobilisés en 2027. L’enveloppe de 4,6 MMDH prévue pour 2027 finance la suite des chantiers des centres hospitaliers provinciaux et régionaux, ainsi que des hôpitaux psychiatriques, des hôpitaux de spécialités et des hôpitaux de proximité.

Côté chantiers, la note sur la répartition régionale de l’investissement liste les hôpitaux en cours de construction ou de reconstruction dans les 12 régions, avec leur taux d’avancement au 30 juin.

Tanger-Tétouan-Al Hoceïma - À Ouazzane, la reconstruction de l’hôpital provincial (120 lits, 594 millions de dirhams, MDH) est réalisée à 70%, avec 35% du budget consommé (75,73 MDH sont inscrits en 2027). Un service de psychiatrie de 30 lits (103 MDH) est intégré à l’hôpital. Son marché est attribué et 21,13 MDH sont prévus en 2027. Le CHU de Tanger (797 lits) et l’hôpital de spécialités de Tétouan (380 lits) sont déjà en service.

Hôpital des spécialités régional de Tétouan (S.Kadry/Le360).

Oriental - Cinq hôpitaux sont concernés, pour 1.155 lits et 4,03 MMDH. À Nador, l’hôpital provincial de 250 lits (697 MDH) est à 99% pour les travaux de construction, avec 47,5% du budget consommé.

À Taourirt, l’hôpital de 160 lits (785 MDH) est à 35% et 33,2%. 37,09 MDH sont prévus en 2027. À Berkane, l’hôpital de 175 lits (750 MDH) est à 23% et 16,8% (91,51 MDH sont prévus en 2027).

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À Guercif, l’hôpital de 190 lits (700 MDH) est à 20% pour le gros œuvre et l’étanchéité, avec 13% du budget consommé. 139,29 MDH sont prévus en 2027. À Oujda, le centre hospitalier régional de 380 lits (1,1 MMDH) est en phase d’appel d’offres pour les gros travaux (102,62 MDH sont inscrits en 2027).

Fès-Meknès - À Meknès, l’hôpital de spécialités de 120 lits (599 MDH) est réalisé à 70%, avec 45,7% du budget consommé. 70 MDH sont prévus en 2027. À Moulay Yaâcoub, le centre hospitalier provincial de 150 lits (621 MDH) est à 35%, pour 21% du budget. 86,3 MDH sont prévus en 2027.

Rabat-Salé-Kénitra - Le CHU Ibn Sina (1.044 lits, 7,31 MMDH) est réalisé à 90%. Son ouverture est prévue en 2026 et 232 MDH sont inscrits en 2027. À Sidi Slimane, le centre hospitalier provincial de 120 lits (700 MDH) est au stade des études, avec 150 MDH en 2027.

Béni Mellal-Khénifra - Le CHU de 520 lits (2,84 MMDH) entre en phase de travaux de construction, avec 2% du budget consommé. Il reçoit 256,37 MDH en 2027, 1,2 MMDH en 2028 et 300 MDH en 2029.

La reconstruction du centre hospitalier régional de 450 lits (1,26 MMDH) est à 50%, avec 17% du budget consommé. 153,8 MDH sont prévus en 2027. L’hôpital psychiatrique de 120 lits (115 MDH) est au stade des études, avec 20,5 MDH en 2027. L’ouverture des CHU de Béni Mellal et d’Errachidia est prévue d’ici 2028.

Casablanca-Settat - À Mohammedia, le centre hospitalier provincial de 250 lits (747 MDH) est en phase d’aménagement du terrain, réalisé à 25%. 1% du budget est consommé et 119,19 MDH sont inscrits en 2027. À Settat (250 lits, 800 MDH) et à Moulay Rachid (160 lits, 750 MDH), les études sont en phase de lancement, avec 195 MDH et 130 MDH inscrits en 2027.

Marrakech-Safi - À Benguerir, l’hôpital provincial de 120 lits (604 MDH) est réalisé à 85%, avec 55,9% du budget consommé. 112,6 MDH sont prévus en 2027. Le centre hospitalier régional de Marrakech (250 lits, 800 MDH) est en phase de lancement des études, avec 62,62 MDH en 2027.

Drâa-Tafilalet - Le CHU d’Errachidia (500 lits, 2,42 MMDH) est en travaux de fouille et de remblai, réalisés à 40%, avec 0,5% du budget consommé. Il reçoit 280 MDH en 2027, puis 1,2 MMDH en 2028. À Zagora, la reconstruction du centre hospitalier provincial de 102 lits (479 MDH) est en cours. 90 MDH sont prévus en 2027.

Souss-Massa - À Ouled Berhil, l’hôpital de proximité de 45 lits (250 MDH) est à 36%, avec 27% du budget consommé. À Tafraout, l’hôpital de proximité de 45 lits (288 MDH) entre en phase de gros œuvre, avec 69,2 MDH en 2027. Le CHU d’Agadir (867 lits) est en service.

(Photos du CHU d’Agadir)

Guelmim-Oued Noun - Le centre hospitalier régional de Guelmim devient CHU. Le projet, d’un coût de 2 MMDH, est réalisé à 66%, avec 27,4% du budget consommé. Son ouverture est annoncée pour 2027 et 610 MDH sont inscrits en 2027.

À Sidi Ifni, l’hôpital provincial de 120 lits (540 MDH) est réalisé à 96%, avec 65,9% du budget consommé. À Tighirt, l’hôpital de proximité de 45 lits (220 MDH) est à 21%, pour 15% du budget.

Laâyoune-Sakia El Hamra - Le CHU de 500 lits (2,8 MMDH) est réalisé à 96%, avec 76% du budget consommé. 260 MDH sont programmés en 2027. Le centre hospitalier régional Moulay Hassan Ben El Mehdi (257 MDH) bénéficie d’une extension avec une unité de maternité de 70 lits. Elle est en phase d’achèvement et d’équipement, avec 31,7% du budget consommé.

Voici à quoi ressemblera le futur CHU de Laâyoune.. DR

Dakhla-Oued Eddahab - L’hôpital de proximité de Bir Gandouz (45 lits, 233,45 MDH) est en phase d’appel d’offres. 70,7 MDH sont inscrits en 2027, 80 MDH en 2028 et 60 MDH en 2029.

Région Localité Projet Nature Lits Coût (MDH) Avancement physique

Avancement budgétaire (%) Phase Tanger-Tétouan-Al Hoceïma Ouazzane Hôpital provincial de Ouazzane Reconstruction 120 594 70 % 35,0 % Travaux en cours Tanger-Tétouan-Al Hoceïma Ouazzane Service de psychiatrie intégré à l’hôpital de Ouazzane Construction 30 103 Marché attribué 1,3 % Marché attribué Oriental Oujda Centre hospitalier régional d’Oujda Reconstruction 380 1.100 Appel d’offres des gros travaux lancé 0,5 % Appel d’offres Oriental Berkane Hôpital provincial de Berkane Reconstruction 175 750 23 % 16,8 % Travaux en cours Oriental Taourirt Hôpital provincial de Taourirt Reconstruction 160 785 35 % 33,2 % Travaux en cours Oriental Kerssif Hôpital provincial de Guercif Reconstruction 190 700 20 % (gros œuvre et étanchéité) 13,0 % Travaux en cours Oriental Nador Hôpital provincial de Nador Reconstruction 250 697 99 % (travaux de construction) 47,5 % Travaux en cours Fès-Meknès Moulay Yaâcoub Centre hospitalier provincial de Moulay Yaâcoub Construction 150 621 35 % 21,0 % Travaux en cours Fès-Meknès Meknès Hôpital de spécialités de Meknès Construction 120 599 70 % 45,7 % Travaux en cours Rabat-Salé-Kénitra Rabat CHU Ibn Sina Reconstruction 1.044 7.310 90 % 40,0 % Travaux en cours Rabat-Salé-Kénitra Sidi Slimane Centre hospitalier provincial de Sidi Slimane Reconstruction 120 700 Études en cours Études Béni Mellal-Khénifra Béni Mellal CHU de Béni Mellal Construction 520 2.840 Travaux de construction en phase de démarrage 2,0 % Démarrage des travaux Béni Mellal-Khénifra Béni Mellal Centre hospitalier régional de Béni Mellal Reconstruction 450 1.264 50 % 17,0 % Travaux en cours Béni Mellal-Khénifra Béni Mellal Hôpital psychiatrique de Béni Mellal Construction 120 115 Études en cours 0,0 % Études Casablanca-Settat Mohammedia Centre hospitalier provincial de Mohammedia Reconstruction 250 747 Aménagement du terrain, 25 % 1,0 % Travaux en cours Casablanca-Settat Settat Centre hospitalier provincial de Settat Reconstruction 250 800 Études en phase de lancement Études Casablanca-Settat Casablanca (Moulay Rachid) Hôpital de Moulay Rachid Reconstruction 160 750 Études en phase de lancement Études Marrakech-Safi Marrakech Centre hospitalier régional de Marrakech Construction 250 800 Études en phase de lancement Études Marrakech-Safi Benguerir Hôpital provincial de Benguerir Reconstruction 120 604 85 % 55,9 % Travaux en cours Drâa-Tafilalet Errachidia CHU d’Errachidia Construction 500 2.420 Fouille et remblai, 40 % de l’ensemble des travaux 0,5 % Travaux en cours Drâa-Tafilalet Zagora Centre hospitalier provincial de Zagora Reconstruction 102 479 Travaux en cours, sans taux publié Travaux en cours Souss-Massa Taliouine Hôpital de proximité de Taliouine Construction 80 197 À l’étude Études Souss-Massa Tafraout Hôpital de proximité de Tafraout Construction 45 288 Gros œuvre en phase de lancement 1,0 % Démarrage des travaux Souss-Massa Aït Melloul Hôpital d’Aït Melloul Construction 80 700 À l’étude Études Souss-Massa Taroudant Centre hospitalier provincial de Taroudant Reconstruction 250 800 À l’étude Études Souss-Massa Ouled Berhil Hôpital de proximité d’Ouled Berhil Construction 45 250 36 % 27,0 % Travaux en cours Guelmim-Oued Noun Guelmim CHU de Guelmim (conversion du CHR) Conversion 2.000 66 % 27,4 % Travaux en cours Guelmim-Oued Noun Sidi Ifni Hôpital provincial de Sidi Ifni Reconstruction 120 540 96 % 65,9 % Travaux en cours Guelmim-Oued Noun Tighirt Hôpital de proximité de Tighirt Construction 45 220 21 % 15,0 % Travaux en cours Laâyoune-Sakia El Hamra Laâyoune CHU de Laâyoune Construction 500 2.800 96 % 76,0 % Travaux en cours Laâyoune-Sakia El Hamra Laâyoune CHR Moulay Hassan Ben El Mehdi (extension, unité de maternité) Extension 70 257 En cours d’achèvement et d’équipement 31,7 % Finition et équipement Dakhla-Oued Eddahab Bir Gandouz Hôpital de proximité de Bir Gandouz Construction 45 233,45 Appel d’offres relancé 0,0 % Appel d’offres