Drones, munitions, usines: les vraies raisons de la nouvelle colère d’Alger contre Abou Dhabi

Le titre d’El Khabar est martial: «Les Émirats continuent de jouer avec le feu». Le quotidien affirme que l’Algérie a relevé «de nouveaux actes hostiles» d’Abou Dhabi contre ses intérêts. Il ajoute que la rupture des relations diplomatiques, prononcée le 10 septembre, n’est plus la seule option, et que «le prix sera plus lourd que précédemment». Le site Algérie Patriotique a repris le texte le jour même sous un titre plus explicite encore: «L’Algérie menace le régime belliqueux d’Abou Dhabi d’une escalade ouverte sur tous les fronts». D’autres journaux l’ont relayé dans la foulée.

Une fois lus, les deux articles laissent une impression étrange. Ils accusent les Émirats de crimes «de la Palestine au Sahel et au Soudan», ils décrivent une économie émiratie en «crise existentielle», et El Khabar va jusqu’à affirmer qu’Abou Dhabi a financé Amir DZ pour recruter les auteurs des incendies de forêt d’août. Le même opposant, il y a une semaine, était accusé par l’armée algérienne d’agir pour le compte de mystérieux contacts au ministère français de l’Intérieur. Le commanditaire change donc selon les besoins de la semaine.

Ce qui frappe surtout, c’est ce que ces textes ne disent pas. Aucun «acte hostile» n’est décrit, aucune date n’est donnée, aucun fait n’est vérifiable. Et le Maroc n’y figure jamais, ni dans El Khabar ni dans la meute des journaux qui ont relayé son article. Pour une presse qui voit habituellement la main du «Makhzen» partout, l’absence est éloquente.

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Le fait que ces textes taisent est pourtant public depuis le 10 octobre. Ce jour-là, au Marrakech Air Show, Edge Group, le conglomérat de défense détenu par l’État d’Abou Dhabi, a annoncé ses premiers succès commerciaux au Maroc. Il s’agit d’un contrat avec l’Administration de la défense nationale pour fournir des munitions guidées Desert Sting 16 et Thunder P-31 destinées aux drones de combat des Forces royales air, et d’intégrer ces armes sur les appareils. S’y ajoute un mémorandum d’entente pour produire au Maroc des armes légères, avec la filiale Caracal, et des moteurs aéronautiques pour drones, avec Powertech.

Africa Intelligence, dans son édition du 23 octobre, explique comment ce marché s’est conclu. Le Maroc a reçu à partir de 2021 une vingtaine de drones turcs Bayraktar TB2. Les Émirats en ont acquis autant l’année suivante. Edge a ensuite noué avec le fabricant turc Baykar une coopération qui lui a permis, en janvier 2026, d’intégrer ses bombes Desert Sting 16 sur les TB2 émiriens. Ce savoir-faire est désormais proposé à l’export et le Maroc en est le premier client. La lettre spécialisée note que l’arrivée d’Edge au Maroc «n’a pas manqué de faire sourciller les sécurocrates algériens». Elle rappelle que l’emploi des drones d’attaque marocains est un sujet de friction récurrent entre les deux voisins, notamment depuis les frappes visant des éléments armés du Polisario.

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Le dossier a un second volet, plus embarrassant encore pour Alger. Selon Africa Intelligence, Edge est implanté en Algérie depuis 2012 par sa filiale Nimr, qui s’était engagée à produire sous licence des véhicules blindés pour le ministère algérien de la Défense, en partenariat avec le Groupement de promotion de l’industrie mécanique. L’objectif affiché était de 200 véhicules par an. Les résultats se sont révélés en deçà des attentes. La rupture avec Abou Dhabi pose désormais la question de l’avenir de cette coopération.

Les blindés de l’armée algérienne portent donc une marque émiratie, et cette même marque arme désormais les drones marocains. On comprend mieux que la rupture diplomatique ne suffise plus à Alger. Abou Dhabi n’a pas seulement choisi Rabat. Il y transfère des armes et des capacités industrielles que l’Algérie ne parvient pas à produire chez elle, même avec l’aide émiratie.

Le régime algérien ne peut pas le dire en ces termes. Ce serait reconnaître que le Maroc s’équipe et s’industrialise, que les partenaires du Golfe font leur choix et, que la fameuse «industrie militaire nationale» dépendait en partie de ceux qu’on insulte aujourd’hui. D’où ces textes virulents mais flous, qui accusent les Émirats de tout, sauf de ce qui les préoccupe vraiment.

Alger peut menacer Abou Dhabi «sur tous les fronts». Le seul qui compte est déjà perdu. Les drones des Forces royales air emporteront des munitions émiriennes, des armes légères et des moteurs d’avion seront fabriqués au Maroc, tandis que les blindés Nimr promis à l’industrie militaire algérienne n’ont jamais atteint la cadence annoncée. Le régime n’en veut pas aux Émirats de «jouer avec le feu». Il leur reproche de l’avoir livré à Rabat.