Défense. L’Émirati EDGE équipera les drones de combat des FRA: ce que couvre l’accord signé avec l’Administration de la défense nationale

Faisal Al Bannai, président d'EDGE, Abdellatif Loudiyi, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'Administration de la Défense nationale du Maroc, et Mohammed Berrid, inspecteur général des FAR et commandant la zone Sud, au Marrakech Air Show 2026.

En marge du Marrakech Air Show, le groupe émirati de défense EDGE a signé hier, vendredi 9 octobre, un contrat avec l’Administration de la défense nationale pour fournir son arme guidée à plané DESERT STING 16 (DS-16) et sa munition de précision THUNDER P-31 aux Forces royales air (FRA).

Signé lors du Marrakech Air Show 2026, le contrat couvre la fourniture des deux armes et leur intégration sur l’ensemble de la flotte de drones de combat (UCAV) des FRA. Selon EDGE, le DS-16 est une arme guidée à plané de 23 kg, d’une portée pouvant atteindre 15 km. Le THUNDER P-31 convertit, quant à lui, la munition à usage général MK 81 en munition de précision, avec une portée allant jusqu’à 10 km lorsqu’elle est larguée depuis des drones, et 20 km depuis des plateformes rapides évoluant à haute altitude.

Precision power for Morocco’s unmanned combat fleet. 🇲🇦



DESERT STING 16 and THUNDER P-31 will strengthen the Royal Moroccan Air Force’s precision strike capability. pic.twitter.com/wtlOy5qmvB — EDGE (@_edgegroup) October 9, 2026

Les deux armes combinent une navigation inertielle assistée par GNSS et, en option, un autodirecteur laser semi-actif. Dans le cadre du contrat signé, le groupe intégrera les deux armes sur les flottes de drones de combat des FRA. Cela comprend les modifications des appareils et les logiciels nécessaires pour les emporter et les employer en opération.

Pour Saif Al Dahbashi, président de la division missiles et armements d’EDGE, ce contrat «est construit autour de la performance qu’exigent les missions des Forces royales air. Nous avançons à la vitesse dont nos partenaires ont besoin et chaque système livré s’appuie sur un approvisionnement assuré et un soutien dans la durée».

Un protocole d’accord pour produire sur place

Le second accord établit un cadre pour repérer des opportunités de production locale au Maroc. Il couvre les armes légères de haute performance et les moteurs aéronautiques. Le groupe passera par des partenariats avec des entreprises marocaines.

Our commitment to Morocco is built for the long term. 🇲🇦



At Marrakech Airshow 2026, we’re strengthening partnerships that support the Kingdom’s operational needs, develop local expertise and build lasting capability. pic.twitter.com/7oVNMNsB8o — EDGE (@_edgegroup) October 9, 2026

Deux filiales sont concernées. CARACAL conçoit et fabrique des armes légères et des munitions de petit calibre. POWERTECH développe des moteurs et des systèmes de propulsion pour plateformes sans pilote et autonomes. Toutes deux appartiennent à l’écosystème industriel émirati du groupe.

Building capability closer to our customers.



EDGE has signed an MoU with Morocco’s Administration of National Defence at Marrakech Air Show 2026 to explore local production of high-performance small arms and aeronautical engines through partnerships with Moroccan companies.



The… pic.twitter.com/sTXFlphHU8 — EDGE (@_edgegroup) October 9, 2026

D’après Hamad Al Marar, directeur général d’EDGE, «le Maroc est un partenaire clé d’EDGE en Afrique». Selon lui, la localisation de la production d’armes éprouvées et de moteurs avancés contribue à bâtir «une base industrielle qui répond aux besoins de défense du Royaume».

Pour Khaled Al Zaabi, président de la division Plateformes et systèmes, le Maroc offre un «fort potentiel» pour un partenariat fondé sur l’échange de connaissances, la production locale et le transfert de technologie. Le groupe envisage de produire et de soutenir des systèmes dans le pays avec des entreprises locales et de former la main-d’œuvre qualifiée nécessaire. Interview.

Le360: Pouvez-vous présenter EDGE à nos lecteurs, notamment sa mission, sa structure et ses principaux domaines d’activité?

Khaled Al Zaabi: EDGE a été fondé en 2019 pour bâtir une capacité de défense souveraine pour les Émirats arabes unis et l’emmener dans le monde. Le siège se trouve à Abou Dhabi, le groupe réunit plus de 35 entités et environ 19.000 employés.

Notre activité s’organise en six pôles:

- Le pôle «Plateformes et systèmes» couvre les plateformes terrestres, aériennes et navales, y compris les systèmes sans pilote;

- Le pôle «Missiles et armements» développe des munitions guidées de précision et des systèmes d’armes;

- Le pôle «Capteurs avancés» fournit des radars, de la guerre électronique et des capteurs de renseignement;

- Le pôle «Systèmes de renseignement sécurisés» assure les communications sécurisées et la capacité cyber;

- Le pôle «Technologies et industrialisation» pilote notre recherche et développement et construit la base industrielle qui la soutient;

- Le pôle «Sécurité intérieure» protège les frontières, les infrastructures critiques et les populations.

Notre mission est de fournir une capacité avancée avec plus de rapidité et d’efficacité et de donner à nos partenaires le contrôle des technologies qui les protègent.

Comment le groupe a-t-il évolué depuis son lancement en novembre 2019? Quels sont ses chiffres clés aujourd’hui en matière d’effectifs, de chiffre d’affaires et de nombre d’entités?

Quand EDGE a été lancé, notre mission était de rassembler les entreprises de défense des Émirats et de leur donner une direction commune. Depuis, nous avons massivement investi dans la recherche et le développement, ainsi que dans des sociétés très spécialisées, et nous avons constitué 170 sites de production et de R&D à travers le monde. Cet investissement explique pourquoi notre portefeuille est passé de 30 à 250 produits en très peu de temps. Plus de 80% d’entre eux sont désormais fabriqués aux Émirats.

Nous nous sommes aussi développés bien au-delà de notre marché d’origine. Nous travaillons désormais avec des clients dans 100 pays et nous sommes implantés sur quatre continents. Dans beaucoup de ces marchés, nous construisons une industrie locale aux côtés de nos partenaires.

Les résultats témoignent de cette croissance. En 2025, EDGE a enregistré un chiffre d’affaires de 5,056 milliards de dollars et des prises de commandes de 7,96 milliards de dollars. Notre carnet de commandes s’élève aujourd’hui à 20,4 milliards de dollars, ce qui nous donne une base solide pour les années à venir.

Quels pays et quelles régions EDGE sert-il actuellement? Quelle part de son activité provient des exportations?

Les forces armées des Émirats demeurent notre client principal et notre première priorité. En même temps, il est très encourageant de voir combien d’autres pays placent désormais leur confiance en EDGE. Comme je le disais, nos produits atteignent plus de 100 pays sur quatre continents, et en 2025, 44,7% de nos prises de commandes sont venues de l’extérieur des Émirats. Cette confiance vient de notre façon de travailler. Nous partageons la technologie, nous bâtissons des capacités locales et nous restons aux côtés de nos partenaires sur le long terme.

Dans le Golfe, nous livrons huit bateaux lance-missiles au Koweït dans le cadre d’un contrat de 2,45 milliards de dollars. En Asie, notre coopération de 7 milliards de dollars avec l’Indonésie est le plus grand programme international de notre histoire. En Inde, CARACAL et ICOMM fabriquent des armes légères à Hyderabad.

L’Europe est devenue un axe majeur. Nous avons ouvert EDGE Europe à Paris et investi dans des sociétés dotées d’un solide héritage technologique et d’ingénierie. Nous détenons 52% de la société suisse ANAVIA, spécialisée dans les hélicoptères sans pilote. Nous détenons aussi une participation majoritaire dans Milrem Robotics, en Estonie, un développeur de premier plan de véhicules terrestres sans pilote. Et nous avons convenu d’acquérir CMD en Italie, ce qui élargira notre capacité en propulsion.

Le Maroc construit une industrie nationale de défense et d’aéronautique. Quel rôle EDGE pourrait-il jouer en matière de transfert de technologie, de formation et de contenu local?

Le partenariat d’abord, c’est notre façon de travailler. Notre modèle repose sur l’échange de connaissances, la production locale et le transfert de technologie, afin de créer des partenariats mutuellement bénéfiques qui font croître l’industrie nationale en même temps que la nôtre.

H.E. Faisal Al Bannai, Chairman of EDGE, met with H.E. Abdellatif Loudiyi, Morocco’s Minister Delegate to the Head of Government in charge of the National Defence Administration, at Marrakech Air Show 2026.



During the meeting, they discussed opportunities to support the… pic.twitter.com/odaifjGsPA — EDGE (@_edgegroup) October 8, 2026

Dans la pratique, cela signifie travailler avec des entreprises locales pour produire et soutenir des systèmes dans le pays, et former la main-d’œuvre qualifiée nécessaire pour les maintenir sur le long terme. Nous voyons un fort potentiel pour ce type de partenariat au Maroc.

Quels marchés africains EDGE considère-t-il comme prioritaires et quels besoins voit-il émerger sur le continent?

L’Afrique du Nord, de l’Égypte au Maroc, et le continent dans son ensemble sont un axe d’attention pour EDGE. Nous voyons une demande croissante en matière de sécurité des frontières et maritime, de systèmes de propulsion, de munitions guidées de précision et de protection antidrones, livrés dans des délais courts et soutenus localement. En Angola, notre partenariat couvre la modernisation navale, les systèmes sans pilote et la sécurité des frontières, et montre ce que représente une relation de long terme avec EDGE.

Quelles plateformes et quels systèmes EDGE a-t-il présenté à Marrakech, et lesquels ont suscité le plus d’intérêt auprès des délégations marocaines et africaines?

Notre exposition est construite autour de trois idées, voir en premier, opérer avec assurance et obtenir l’effet à toutes les échelles. Parmi les points forts figurent le système autonome de surveillance des frontières BORDERSHIELD, le système antidrones SKYSHIELD, les munitions rôdeuses SHADOW, les armes guidées à plané DESERT STING, les munitions guidées de précision THUNDER et les armes à feu éprouvées en mission de CARACAL.

EDGE welcomed H.E. Abdellatif Loudiyi, Morocco’s Minister Delegate to the Head of Government in charge of the National Defence Administration, at Marrakech Air Show 2026. pic.twitter.com/PMSTLEdOTc — EDGE (@_edgegroup) October 7, 2026

Dans toute la région, nous constatons une hausse marquée de la demande en systèmes sans pilote et en munitions guidées de précision qu’ils emportent, car les armées recherchent une couverture persistante et un effet précis, à moindre coût et à moindre risque. Nous nous attendons à ce que nos solutions de surveillance et de lutte antidrones, ainsi que nos armes de précision conçues pour les plateformes sans pilote, suscitent le plus fort intérêt.

Comment EDGE aborde-t-il les systèmes sans pilote, les solutions antidrones et les technologies autonomes ?

L’autonomie est centrale dans notre feuille de route. Nous développons des systèmes sans pilote dans les domaines aérien, terrestre et maritime, et parce que nous comprenons comment ils fonctionnent, nous sommes bien placés pour nous en défendre.

Nos systèmes antidrones détectent les drones hostiles et neutralisent leur lien de commande et leur signal de navigation, tandis que la protection électronique préserve le positionnement et les communications des forces amies dans des environnements contestés.

La demande croissante en systèmes aériens sans pilote et en munitions guidées de précision que nous observons dans la région fait à son tour monter la demande en systèmes de propulsion qui les équipent. C’est pourquoi nous avons créé POWERTECH en 2025, pour développer des moteurs aéronautiques et des systèmes de propulsion avancés pour les plateformes sans pilote et autonomes. La propulsion est aussi une candidate naturelle à la localisation, et il existe une opportunité claire de production locale des moteurs de POWERTECH avec des partenaires qualifiés.