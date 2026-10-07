Aéronautique. Airbus, Safran, Boeing, Lockheed Martin, Harmattan AI... Ce que contiennent les accords signés lors du Marrakech Air Show

Lors de la signature de la convention entre Harmattan AI et l’Administration de la défense nationale.

Quatre accords et une lettre d’intention ont été signés, ce mercredi 7 octobre, lors de la cérémonie d’ouverture de la 8ème édition du Marrakech Air Show. Ils portent sur une plateforme de recherche en fabrication avancée, une unité de lubrification de moteurs d’avion de Safran, un partenariat d’achats locaux avec Royal Air Maroc et l’installation de Harmattan AI au Maroc.

Selon les organisateurs, les accords signés traduisent «l’ambition industrielle en engagements concrets» en matière d’investissement, d’emploi, de recherche et de nouvelles capacités technologiques au Maroc. Cinq documents ont été paraphés, dans l’ordre suivant.

Un accord de consortium pour l’ACME

Le premier accord crée une plateforme collaborative de recherche et développement consacrée à la fabrication avancée, au sein de l’Africa Center for Manufacturing Excellence (ACME). Il a été signé en présence du ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Administration de la défense nationale, Abdellatif Loudiyi.

Parmi les signataires figuraient Hicham El Habti, secrétaire général d’OCP et président de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), et Abdelhadi Sohib, vice-chancelier de l’UM6P. Othmane Smires, directeur général de l’ACME, était également présent.

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Côté industriels, on comptait Fahad Almhairi, vice-président de Boeing pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, et Joseph Rank, directeur exécutif et vice-président de Lockheed Martin pour l’Arabie saoudite et l’Afrique. Karim Cheikh, directeur général de Cetim Maroc, Vincent Caro, président de Safran Nacelles, et Gabriel Semelas, président d’Airbus pour l’Afrique et le Moyen-Orient, complétaient la liste.

Selon la présentation, cette plateforme réunit l’industrie, la recherche et l’innovation autour d’un objectif commun. Il s’agit de renforcer les capacités technologiques de l’écosystème aéronautique marocain.

Safran investit 120 millions de dirhams dans les systèmes de lubrification

Le deuxième document est un mémorandum d’entente portant sur l’implantation au Maroc d’une unité de Safran dédiée aux systèmes de lubrification des moteurs d’avion. Il a notamment été signé par Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, Karim Zidane, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Ali Seddiki, directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), et Mekki Kabbaj, directeur général adjoint et directeur des achats et de la supply chain de Safran Oil Systems.

L’investissement s’élève à 120 millions de dirhams et doit créer 100 emplois. L’unité développera des systèmes de lubrification et de gestion des fluides pour moteurs d’avion.

Royal Air Maroc ouvre ses achats aux fournisseurs locaux

Le troisième texte est un accord de partenariat pour le développement de l’approvisionnement local, conclu entre le ministère de l’Industrie et du Commerce et Royal Air Maroc. Il a été signé par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et par le président-directeur général de la compagnie, Hamid Addou.

Le partenariat vise à renforcer la chaîne d’approvisionnement «Made in Morocco» de Royal Air Maroc. Les deux parties identifieront les produits et les services qui peuvent être achetés ou développés localement. Les besoins de la compagnie nationale doivent ainsi devenir de nouvelles opportunités pour les fournisseurs marocains.

Harmattan AI s’installe au Maroc

Le quatrième document est un accord d’investissement portant sur la création au Maroc d’une plateforme industrielle et technologique de Harmattan AI. Il a été signé, côté marocain, par Ryad Mezzour, Abdellatif Loudiyi et Karim Zidane. Pour Harmattan AI, l’accord a été paraphé par Mouad M’Ghari, cofondateur et directeur général de l’entreprise, également président de sa filiale marocaine, et Amir Benmahjoub, directeur général de Harmattan AI Maroc.

L’accord couvre la mise en place des capacités industrielles et technologiques de l’entreprise dans le pays. Il permettra le développement et la production locale de systèmes de défense autonomes avancés. Selon la présentation, il soutiendra la production de systèmes de défense aérienne autonomes et de nouvelles capacités souveraines de défense. La capacité de production annuelle pourra atteindre 55.000 systèmes. L’investissement doit contribuer à bâtir un écosystème industriel de défense marocain solide.

Cet accord fait suite au partenariat stratégique signé en juin avec les Forces armées royales. Celui-ci prévoit notamment la production locale de systèmes de nouvelle génération et la création d’un pôle de recherche en intelligence artificielle appliquée à la défense.

Une lettre d’intention pour le drone IRIFI

La dernière signature est une lettre d’intention, paraphée par Abdellatif Loudiyi et Mouad M’Ghari. Elle porte sur l’acquisition d’IRIFI, le système autonome de frappe profonde de Harmattan AI Maroc, ainsi que sur son développement et sa fabrication au Maroc.

IRIFI. (PHOTO: Harmattan AI)

D’après la présentation, et comme rapporté par Le360, IRIFI offre une capacité de frappe de précision à longue portée, conçue pour des environnements contestés. Le système associe l’exécution autonome de la mission, la précision, la capacité de survie et une production en masse modulable. L’autorité humaine est maintenue sur le choix des cibles et sur le lancement de la mission.

La production se fera au Maroc. IRIFI est l’une des premières capacités stratégiques à être développées et produites grâce à la nouvelle plateforme industrielle de Harmattan AI dans le pays. La signature a été suivie d’une séquence vidéo, puis du dévoilement d’une maquette d’environ trois mètres de haut. Elle donne une idée du système présenté.