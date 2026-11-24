Le communiqué tient en deux pages. Il est daté de Lausanne, mardi 24 novembre. Trois arbitres, un Français, un Allemand et un Italien, y annulent la décision du jury d’appel de la CAF qui avait attribué en mars la finale au Maroc sur tapis vert, et confirment le score du terrain: 1-0 pour le Sénégal. Le Tribunal arbitral du sport a statué à l’unanimité. L’Algérie n’était ni partie à la procédure, ni témoin, ni même qualifiée pour la finale.

Il en faut plus pour gâcher une fête. Quelques heures après le verdict, le site TSA titrait sur un TAS qui «remet le Maroc à sa place et désavoue la CAF». La sentence, poursuivait-il, «crédite la thèse de ceux qui accusent la CAF d’être sous forte influence marocaine». Le même article rappelait que les Sénégalais avaient quitté la pelouse, en janvier, pour protester «contre le parti-pris flagrant du directeur du jeu en faveur des Marocains».

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Algérie54 a fait plus court dans le titre et plus long dans l’invective. «Au Sénégal, la gloire, à la CAF, l’humiliation et au Maroc la faillite morale», annonce le site, qui voit derrière la décision de mars les «magouilles» du président de la fédération marocaine, rebaptisé pour l’occasion «Fewzi Lakdjaa» et gratifié du qualificatif de «corrompu». Le texte déborde vite du rectangle vert. Il y est question de «génocidaires sionistes», d’un «régime néoféodal», d’un «probable effondrement de l’économie marocaine». Tout y passe, sauf le football. Le communiqué du TAS, lui, ne parle que de règlement et d’arbitrage.

Ennahar a choisi la gifle. «Le TAS gifle le Makhzen et proclame le Sénégal champion d’Afrique», titre le quotidien, pour qui le verdict fait «tomber les plans du Makhzen et ses pressions sur les responsables de la CAF». Quelques lignes plus bas, la décision de mars devient pourtant une «mise en scène» écrite par Fouzi Lekjaa «sur instruction» de la CAF. Le Maroc fait donc pression sur la CAF, qui donne ses instructions au Maroc. Dans le même article. Le titre marocain, ajoute Ennahar, était «fictif», décerné par «courrier électronique». Celui du Sénégal vient d’arriver en PDF.

Le portail Algate, sobre dans le texte, s’est rattrapé dans le titre: «Le Sénégal bat le Maroc pour la deuxième fois!» Le point d’exclamation est d’origine. Pour un pays qui n’a joué aucune des deux manches, l’enthousiasme est remarquable.

Petit problème: la sentence ne dit rien de tout cela, et elle dit même l’inverse sur un point. Le TAS reconnaît que l’arbitre a dû trancher «dans un climat d’extrême tension», mais estime que son jugement «ne paraît pas avoir été affecté par les éléments extérieurs au jeu». Les juges de Lausanne ont donc blanchi l’arbitre que la presse algérienne disait acquis au Maroc. On applaudit leur décision quand même. La lire jusqu’au bout aurait gâché le plaisir.

Il y a mieux. En mars, quand le jury d’appel de la CAF avait donné le titre au Maroc, El Moudjahid avait ironisé, selon Le360, sur cette façon de «perdre une finale sur le terrain… et de la gagner dans les bureaux». Huit mois plus tard, le même camp applaudit un verdict rendu… dans un bureau, à Lausanne. Les bureaux, à Alger, ne sont donc condamnables que lorsqu’ils donnent raison au Maroc.

Klaxons à Alger, Béjaïa, Oran et Jijel

Rien de nouveau. Le 18 janvier, la finale se joue à Rabat. Le Sénégal l’emporte avec 1-0 après prolongation. À un millier de kilomètres de là, «un concert de klaxons a retenti à Alger et dans d’autres villes algériennes», raconte le lendemain TSA, sous un titre sans ambiguïté: «Explosion de joie en Algérie». Le site cite Alger, Béjaïa, Oran et Jijel, et décrit «un gigantesque défilé de voitures tard dans la soirée».

La Télévision algérienne, qui diffuse les images, fournit le commentaire: «Les Algériens sortent dans la rue pour célébrer la défaite du Makhzen». Le quotidien El Khabar va plus haut encore et ouvre sa une sur «la justice divine» qui «triomphe dans le football». Ennahar, plus terre à terre, salue un Sénégal qui a battu «le Maroc et l’arbitre».

Que des supporters se réjouissent de la défaite d’un rival, cela se voit dans tous les stades du monde. Qu’une télévision d’État envoie ses caméras filmer des cortèges qui fêtent un match où leur équipe ne jouait pas, c’est une spécialité algérienne. On cherche en vain un autre pays qui ait fait de la défaite du voisin un programme de soirée télévisée.

Une finale perdue contre l’arbitrage

L’équipe d’Algérie, elle, avait quitté le tournoi en quart de finale, battue 2-0 par le Nigeria. Le 22 janvier, la CAF infligeait à la fédération algérienne «un cumul de 100.000 dollars d’amende», notamment pour les protestations de ses supporters contre l’arbitrage, et suspendait deux joueurs, Luca Zidane et Rafik Belghali, pour avoir «protesté auprès des arbitres». La seule finale que l’Algérie ait disputée à la CAN 2025 l’a opposée aux arbitres. Elle l’a perdue aussi.

La joie par procuration a un avantage: elle ne coûte rien. Elle ne réclame ni stade, ni projet, ni résultat. Pour un régime qui peine à remplir les étals d’huile et de pomme de terre, la défaite du voisin reste le seul bilan qu’il puisse présenter sans chiffres. On klaxonne, on titre sur la justice divine, et l’on rentre se coucher sans avoir rien gagné.

Le Sénégal a retrouvé sa coupe. Dans la procédure de Lausanne, l’Algérie n’était ni partie ni témoin. Elle a pourtant été la première à fêter le verdict.