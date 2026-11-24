Ce lundi 23 novembre, l’Assemblée générale des Nations unies bouclait la troisième et dernière journée de son débat sur le veto russe du 30 octobre. Ce jour-là, Moscou avait bloqué au Conseil de sécurité le projet de résolution américain sur le Sahara, et le mandat de la Minurso s’était éteint le lendemain, après 35 ans d’existence.

Amar Bendjama n’avait visiblement pas digéré le discours prononcé le 10 novembre par Omar Hilale. L’ambassadeur algérien a d’abord assuré que sa délégation avait mis «un soin scrupuleux» à ne pas nommer le Maroc, avant de l’accuser, dans la même phrase, d’occuper «illégalement» le Sahara. Puis il a sorti ses comptes. L’Algérie aurait été citée «pas une, pas 10, pas 20, 28 fois». «Une performance rare», a-t-il ironisé, et «une tentative désespérée de diversion».

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Il a aussi glissé une allusion à une «transaction indécente aux dépens du peuple palestinien et du peuple sahraoui». Il n’a pas dit laquelle, ni expliqué ce que la Palestine venait faire dans un débat sur la Minurso. Pour le reste, le disque habituel: le dossier relèverait de la «décolonisation», l’Algérie ne serait qu’un «pays voisin», et les seuls «protagonistes» seraient le Maroc et le Polisario.

Majda Moutchou a pris la parole juste après. Représentante permanente adjointe du Maroc à New York, elle connaît l’exercice pour avoir déjà donné la réplique à la délégation algérienne devant le Comité des 24. Elle n’a pas haussé le ton. Elle a d’abord rappelé que le Royaume avait posé à l’Algérie, au début de ce même débat, «six questions simples et précises».

Elle les a reprises une à une. Pourquoi Alger craint-elle l’autonomie sous souveraineté marocaine? Pourquoi refuse-t-elle d’assumer sa qualité de partie? Pourquoi s’accroche-t-elle au «R» de la Minurso, celui du référendum? Pourquoi s’oppose-t-elle depuis un demi-siècle au recensement des populations des camps de Tindouf? Pourquoi rejette-t-elle toute solution durable? Pourquoi, enfin, redoute-t-elle que l’envoyé personnel du secrétaire général élargisse ses consultations à l’ensemble des Sahraouis?

Voisin à la tribune, partie dans les faits

Six questions «pourtant simples, mais sans aucune réponse», a constaté la diplomate. La sortie de l’ambassadeur algérien en apportait la preuve, et elle l’a résumée d’une formule: «Au contraire, des calculs.» Quant aux 28 mentions, elles «ne résument rien du rôle historique avéré de l’Algérie dans la création et la continuité de ce conflit».

Restait à dire ce que recouvre ce rôle. Majda Moutchou l’a fait par une question: «Comment l’Algérie peut-elle se présenter aujourd’hui encore comme un simple pays voisin dans un discours rhétorique, tout en consacrant l’essentiel de son intervention à défendre les positions d’un groupe armé séparatiste, le Polisario, à parler en son nom et à fixer à l’avance les paramètres et l’issue des négociations?» Amar Bendjama venait de passer plusieurs minutes à faire exactement cela.

«On ne peut pas être à la fois un prétendu observateur et le principal avocat d’une des quatre parties confirmées par les résolutions du Conseil de sécurité», a poursuivi la diplomate. Ces quatre parties, elle les a énumérées en s’appuyant sur ce qu’elle appelle «la résolution historique 2797», adoptée en octobre 2025: l’Algérie, qualifiée de «partie principale à ce conflit», le Maroc, la Mauritanie et le Polisario. Ce texte, a-t-elle insisté, est «parfaitement clair» et les associe tous les quatre au processus politique. On ne peut donc pas se dire observateur quand il s’agit d’échapper à ses responsabilités, et se comporter en partie dès qu’il faut défendre le Polisario.

Le double jeu saute d’autant plus aux yeux que l’ambassadeur algérien venait de proposer d’«accompagner les deux protagonistes» dans la négociation. Drôle d’accompagnateur, qui écarte deux des quatre parties et fixe d’avance la destination.

De la décolonisation à Tindouf, les angles morts d’Alger

La diplomate a relevé dans le discours algérien «plusieurs contradictions profondes». La première touche au refrain favori d’Alger, qui voudrait enfermer «comme à chaque fois» le dossier dans «une lecture doctrinaire et figée de la décolonisation». Comme si un demi-siècle de processus onusien et de résolutions n’avait pas existé. «Mais les Nations unies ne sont pas restées figées», a-t-elle rappelé. Le Conseil de sécurité a placé au cœur du processus «la recherche d’une solution politique réaliste, durable et mutuellement acceptable, fondée sur le compromis». «Et c’est précisément ce que l’Algérie refuse d’admettre.»

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Puis la question qu’Alger esquive depuis des années: «Si l’Algérie affirme vouloir la paix et une solution durable, pourquoi ne consacre-t-elle pas son appareil diplomatique et son influence à faire aboutir les négociations au lieu de chercher à perpétuer le conflit?» Le banc algérien n’a pas répondu, ni sur le moment ni plus tard.

Amar Bendjama avait cru émouvoir la salle en évoquant «un exil douloureux» dans les camps. Majda Moutchou l’a pris au mot. «Le Maroc n’a jamais contesté la nécessité de protéger les populations vivant dans ces camps», a-t-elle répondu. Mais protéger suppose de savoir qui l’on protège. La communauté internationale doit connaître «combien de personnes vivent réellement dans les camps de Tindouf sur le territoire algérien», leurs conditions de vie et leurs besoins. Elle doit pouvoir leur offrir «les trois solutions durables» prévues pour les réfugiés: le retour volontaire, l’intégration sur place ou la réinstallation dans un pays tiers. Et le Haut-Commissariat pour les réfugiés doit pouvoir y exercer son mandat.

Le Conseil de sécurité réclame ce recensement dans ses résolutions successives. Le pays hôte s’y dérobe. D’où la mise au point de la diplomate: «Si l’Algérie revendique la responsabilité d’un pays hôte, elle doit également assurer les responsabilités qui découlent de cette qualité.»

L’autonomie, une forme d’autodétermination

«Le Maroc a fait son choix», a ensuite déclaré Majda Moutchou. «Nous avons choisi la négociation, le compromis, le processus politique et la solution durable, la solution politique.» Rabat se dit prêt «à tourner la page d’un demi-siècle de confrontation», pour peu qu’Alger accepte à son tour la logique du compromis. «Nous appelons donc l’Algérie à faire le même choix et à contribuer réellement, de manière constructive et de bonne foi, à la solution.»

Amar Bendjama a redemandé la parole en promettant d’être «très bref». Il l’a été: quatre phrases. Il avait recompté. Quinze mentions de l’Algérie cette fois, et pas un mot, selon lui, sur l’autodétermination ni sur la Charte des Nations unies. Sur les six questions, toujours rien.

Majda Moutchou a repris le micro, avec une pointe d’ironie, «pour continuer le calcul et la mention de l’Algérie au-delà des 15 fois». Puis elle est allée au fond. L’Algérie invoque l’autodétermination dans pratiquement tous ses discours, «et le Maroc ne conteste pas ce droit. D’ailleurs, l’autonomie en est une forme». Une forme «moderne» et «démocratique», déjà appliquée dans plusieurs territoires à travers le monde, qui laisse aux populations le soin d’«autogérer leurs affaires politiques, économiques, sociales et culturelles».

«Ce que le Maroc conteste, ce n’est pas l’autodétermination, c’est plutôt l’instrumentalisation, par l’Algérie, de ce droit pour imposer une lecture unique et unilatérale au processus politique», a-t-elle précisé, avant d’ajouter que «l’autodétermination n’est pas synonyme d’un résultat déterminé à l’avance par un État tiers». Le cadre, a-t-elle rappelé, est celui de la résolution 2797: une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, fondée sur le compromis, sous l’égide du secrétaire général et de son envoyé personnel. Le principe d’autodétermination «ne peut donc être détaché du cadre politique établi par le Conseil de sécurité».

La diplomate a conclu en précisant qu’elle venait ainsi de «répondre à la question de l’ambassadeur algérien». Lui n’a toujours répondu à aucune des six.