Youssef Amrani, ambassadeur du Maroc aux États-Unis, lors de sa rencontre avec des universitaires à Washington. © DR

À la fois rétrospectif et prospectif, cet échange a permis d’analyser en profondeur les mutations diplomatiques entourant la question du Sahara marocain, tout en mettant en lumière les fondements et les perspectives du partenariat stratégique maroco-américain, ainsi que les grands chantiers structurants qui façonnent le Maroc de demain.

Au sujet du Sahara marocain, M. Amrani a souligné: «Si le veto russe a empêché l’adoption du projet de résolution introduit par le penholder américain et conduit à la non-reconduction du mandat de la Minurso, la dynamique engagée en faveur d’un règlement de ce différend régional se poursuit dans le respect de la souveraineté du Royaume et de son intégrité territoriale.»

Pour le diplomate marocain, cette étape marque «la clôture d’un chapitre vieux de 35 ans, matérialisant l’épuisement d’un cadre devenu inadapté aux réalités politiques et diplomatiques actuelles, tout en ouvrant la voie à une évolution importante dans le traitement du dossier».

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M. Amrani a également relevé que le soutien de onze membres du Conseil de sécurité au projet de résolution américain, ainsi que celui de plus des deux tiers des États membres des Nations Unies à l’initiative marocaine d’autonomie, «témoigne d’une convergence internationale grandissante autour d’un principe fondamental: l’autonomie sous souveraineté marocaine constitue la solution la plus réalisable à ce différend, et confirme explicitement que l’Initiative marocaine d’autonomie doit servir de base exclusive à toute poursuite des négociations».

Il a, dans ce contexte, tenu à rappeler que le veto ne saurait effacer les avancées diplomatiques accomplies, ni remettre en cause la portée politique des principes ancrés par le Conseil de sécurité dans sa résolution 2797 et encore davantage dans le projet de résolution présenté cette année.

«Sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc aborde cette nouvelle séquence avec sérénité et détermination, fort des orientations stratégiques définies par le communiqué du Cabinet Royal du 30 octobre et la séance de travail présidée par le Souverain le 4 novembre», a-t-il poursuivi.

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«Cette nouvelle étape s’inscrit dans la continuité des Hautes Orientations Royales visant à préserver l’intégrité territoriale du Royaume, à garantir la sécurité et à poursuivre les grands chantiers structurants de développement des nos provinces du Sud», a affirmé l’ambassadeur.

Le diplomate marocain a également tenu à souligner que la fin de la Minurso ne signifie nullement la fin de l’engagement du Royaume en faveur de la paix et du maintien du cessez-le-feu.

Évoquant la dimension humanitaire, l’ambassadeur a rappelé que le projet de résolution américaine a également eu le mérite de placer au cœur des préoccupations internationales la situation profondément préoccupante qui prévaut dans les camps de Tindouf, marquée par un déplacement prolongé et une dégradation continue des conditions humanitaires, qu’il n’est ni raisonnable ni responsable de laisser perdurer.

Et de conclure que la dignité humaine ne saurait demeurer l’otage des velléités politiques de certaines parties bien connues, et que la recherche d’un règlement définitif doit impérativement s’accompagner de perspectives concrètes permettant à ces populations de sortir de décennies de précarité et d’incertitude.

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Au-delà de la question du Sahara marocain, cette rencontre a également été l’occasion de mettre en perspective la profondeur historique et la portée stratégique d’une alliance maroco-américaine, appelée à franchir de nouveaux paliers.

La relation séculaire entre le Maroc et les États-Unis a su traverser les mutations régionales et internationales pour se muer en une véritable alliance, a fait observer l’ambassadeur, qui attribue cette évolution au leadership du roi Mohammed VI et du président Donald Trump.

«Cette alliance est adossée à un socle de valeurs, d’intérêts et de visions partagés», a-t-il fait valoir. Par ailleurs, M. Amrani a mis l’accent sur la pertinence de l’«Offre Maroc» et de la feuille de route consacrée au développement de l’industrie nationale de défense et de sécurité. Cette offre s’inscrit, selon lui, dans le droit fil des orientations royales, qui visent à doter le Royaume d’une base industrielle et technologique de défense à même de consolider sa souveraineté défensive et d’ouvrir de nouvelles perspectives de développement technologique, économique et social.